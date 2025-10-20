Seg, 20 de Outubro

Fórmula 1

Verstappen festeja desempenho nos EUA e disputa pelo seu 5º título: "A chance existe"

Holandês conseguiu reduzir para 40 pontos a diferença para o líder Oscar Piastri

Verstappen comemora vitória no GP dos Estados UnidosVerstappen comemora vitória no GP dos Estados Unidos - Foto: Jim Watson/AFP

Tetracampeão mundial, Max Verstappen deixou o Circuito de Zandvoort no final de agosto com pouca esperança de conquistar seu quinto título na Fórmula 1. Oscar Piastri, da McLaren, não só havia vencido o GP da Holanda o deixando na segunda colocação diante de sua torcida, mas também tinha 104 pontos de vantagem na classificação do Mundial de Pilotos.

Neste domingo (19), poucas semanas e quatro GPs depois, o piloto da Red Bull conseguiu reduzir a diferença para 40 pontos, graças a três vitórias em provas principais e uma em corrida sprint. Após o fim de semana perfeito em Austin, onde foi pole e venceu a sprint e o GP dos EUA, Verstappen foi questionado se agora acredita que há uma chance de conquistar o quinto título consecutivo.

"A chance existe. Só precisamos tentar entregar esses fins de semana até o fim do ano. Pelo menos vamos tentar o que pudermos", afirmou o tetracampeão mundial, faltando cinco etapas para o final da temporada da F-1.

Verstappen afirmou que o fim de semana nos EUA foi "inacreditável". O holandês disse que a chave para a vitória foi o início da corrida, quando ele manteve a liderança após largar na pole position, e Lando Norris, da McLaren, perdeu o segundo posto para Charles Leclerc e perdeu muito tempo para superar o rival da Ferrari. Líder do Mundial, Piastri só conseguiu terminar em quinto.

"O ritmo entre mim e Lando foi muito próximo. Foi naquele primeiro trecho que fizemos a diferença. Eu consegui abrir uma pequena vantagem, que foi basicamente o que mantivemos até o final", afirmou. 

A Fórmula 1 agora parte para a Cidade do México e, no próximo fim de semana, Verstappen, Norris e Piastri protagonizam nova batalha pelo Mundial de Pilotos.
 

