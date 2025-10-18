S�b, 18 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado18/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Fórmula 1

Verstappen vence corrida sprint do GP dos EUA; Piastri e Norris abandonaram

Vitória reduziu a vantagem da McLaren na classificação do Mundial

Reportar Erro
Max Verstappen venceu a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados UnidosMax Verstappen venceu a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos - Foto: Simon Wohlfahrt/AFP

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 neste sábado (18), em Austin (Texas), e reduziu a vantagem da McLaren na classificação do Mundial, já que Oscar Piastri e Lando Norris, que abandonaram na primeira volta.

Leia também

• Sauber assume culpa por último lugar de Bortoleto e brasileiro mira prova principal nos EUA

• GP de São Paulo não vai contar com corrida sprint na Fórmula 1 em 2026; veja calendário

Piastri bateu em Norris em uma caótica largada no Circuito das Américas, onde o britânico George Russell (Mercedes) e o espanhol Carlos Sainz (Williams) completaram o pódio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Max Verstappen (@maxverstappen1)

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter