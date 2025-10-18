Fórmula 1
Verstappen vence corrida sprint do GP dos EUA; Piastri e Norris abandonaram
Vitória reduziu a vantagem da McLaren na classificação do Mundial
Max Verstappen venceu a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos - Foto: Simon Wohlfahrt/AFP
O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 neste sábado (18), em Austin (Texas), e reduziu a vantagem da McLaren na classificação do Mundial, já que Oscar Piastri e Lando Norris, que abandonaram na primeira volta.
Piastri bateu em Norris em uma caótica largada no Circuito das Américas, onde o britânico George Russell (Mercedes) e o espanhol Carlos Sainz (Williams) completaram o pódio.