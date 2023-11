Verstappen vence GP de Abu Dhabi, última corrida da temporada de F1

A- A+

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) encerrou uma temporada dos sonhos na Fórmula 1, na qual conquistou seu terceiro título mundial consecutivo, com sua 19ª vitória no ano, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo (26), no circuito de Yas Marina.

Foi um ano recheado de recordes para Verstappen, principalmente nas últimas corridas. Nos Emirados Árabes Unidos, ele se tornou o primeiro piloto da história a passar das 1.000 voltas na liderança em uma única temporada.

Uma estatística que diz muito sobre o ano de 2023, em que o holandês completou 26 anos. "Uma temporada incrível", resumiu Verstappen em Yas Marina.





"Vai ser difícil repetir uma temporada como esta, sabemos disso. Já estamos trabalhando muito para ter um carro muito competitivo no ano que vem e estaremos prontos para a batalha", disse após a corrida o tricampeão mundial, que em 2023 conquistou dez vitórias consecutivas, outro recorde.

Depois de largar na pole position, Verstappen cruzou a linha de chegada à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, que recebeu uma punição de cinco segundos e terminou na quarta posição, superado pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e pelo britânico George Russell (Mercedes).

Com os títulos de pilotos e construtores já decididos antes do GP de Abu Dhabi, as atenções no circuito de Yas Marina estavam voltadas para o campeonato de equipes, que terminou com a Mercedes na segunda colocação, com três pontos de vantagem sobre a Ferrari (409 a 406), graças ao nono lugar de Lewis Hamilton.

O heptacampeão mundial, no entanto, está sendo investigado por uma violação de pit stop e terá que esperar por uma possível punição, que se for confirmada pode dar o vice-campeonato à Ferrari.

As McLaren do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri terminaram na quinta e sexta posições, à frente do espanhol Fernando Alonso, que com este resultado termina o campeonato de pilotos na quarta colocação, empatado em pontos com Leclerc (206).

Alonso só ficou atrás do campeão Verstappen (575), Pérez (285) e Hamilton (234). O sexto foi Norris (205) e o sétimo foi o outro piloto da Ferrari, o espanhol Carlos (200), que não terminou a corrida em Abu Dhabi.

-- Classificação do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h27:02.624

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +17.993

3. George Russell (GBR/Mercedes) +20.328

4. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +21.453

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +24.284

6. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +31.487

7. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +39.512

8. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) +43.088

9. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +44.424

10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +55.632

11. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull) +56.229

12. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +1:06.373

13. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1:10.360

14. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1:13.184

15. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +1:23.696

16. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) +1:27.791

17. Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) +1:29.422

18. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +1 volta

19. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari ) +1 volta

20. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1 volta

...

Abandonos: Carlos Sainz (ESP/Ferrari) por problema mecânico na 58ª volta

-- Classificação final do Mundial de Fórmula 1 2023:

Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 575 pontos

2. Sergio Pérez (MEX) 285

3. Lewis Hamilton (GBR) 234

4. Fernando Alonso (ESP) 206

5. Charles Leclerc (MON) 206

6. Lando Norris (GBR) 205

7. Carlos Sainz (ESP) 200

8. George Russell (GBR) 175

9. Oscar Piastri (AUS) 97

10. Lance Stroll (CAN) 74

11. Pierre Gasly (FRA) 62

12. Estéban Ocon (FRA) 58

13. Alexander Albon (TAI) 27

14. Yuki Tsunoda (JPN) 17

15. Valtteri Bottas (FIN) 10

16. Nico Hülkenberg (ALE) 9

17. Daniel Ricciardo (AUS) 6

18. Guanyu Zhou (CHN) 6

19. Kevin Magnussen (DIN) 3

20. Liam Lawson (NZL) 2

21. Logan Sargeant (EUA) 1

22. Nyck de Vries (HOL) 0

Campeonato de construtores:

1. Red Bull 860 pontos

2. Mercedes 409

3. Ferrari 406

4. McLaren-Mercedes 302

5. Aston Martin-Mercedes 280

6. Alpine-Renault 120

7. Williams-Mercedes 28

8. AlphaTauri-Red Bull 25

9. Alfa Romeo-Ferrari 16

10. Haas-Ferrari 12

