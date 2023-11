A- A+

Campeão da Fórmula 1 com cinco corridas de antecedência, Max Verstappen quer continuar quebrando recordes. Depois de largar na segunda posição e receber uma punição de 5 segundos logo na primeira volta do GP de Las Vegas, o belga deixou Charles Leclerc para trás para se consagrar o primeiro campeão do circuito estreante. Ele chegou à 18ª vitória nesta temporada, 53ª de sua carreira, e empatou com Vettel como o terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1 — Hamilton, com 103, é o líder, seguido de Schumacher, com 91.

A corrida também foi marcada pelo acidente de Lando Norris, logo na quarta volta. Ele perdeu completamente o controle do carro, bateu em um muro e em seguida colidindo com o muro da tecpro. O piloto da McLaren logo indicou que estava bem e saiu do carro. Depois de ter sido submetido a alguns exames no circuito, ele foi encaminhado ao hospital da cidade, mas passou apenas algumas horas e foi liberado.

A vitória alçou Verstappen aos 549 pontos, e significou também que o mexicano Sebástian Pérez já garantiu o segundo lugar. Com 273 pontos, ele não poderá ser ultrapassado por Lewis Hamilton, que soma hoje 232. Na disputa entre os construtores, a RBR ampliou ainda mais a vantagem, e agora acumula 822 pontos. A vice-líder, Mercedes, tem 293, quatro a mais do que a Ferrari, terceira colocada.

A última corrida da Fórmula 1 desta temporada será no próximo domingo, dia 26, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, às 10h (horário de Brasília). Os treinos livres estão marcados para a sexta-feira (6h30 e 10h) e sábado (7h30), e o classificatório acontece na véspera da corrida, às 11h.

Veja o resultado do GP de Las Vegas:

Max Verstappen (RBR)

Charles Leclerc (Ferrari) - +2s070

Sergio Pérez (RBR) - +2s241

Esteban Ocon (Alpine) - +18s665

Lance Stroll (Aston Martin) - +20s067

Carlos Sainz (Ferrari) - +20s834

Lewis Hamilton (Mercedes) - +21s755

George Russell (Mercedes) - +23s091

Fernando Alonso (Aston Martin) - +25s964

Oscar Piastri (McLaren) - +29s496

Pierre Gasly (Alpine) - +34s270

Alexander Albon (Williams) - +43s398

Kevin Magnussen (Haas) - +44s825

Daniel Ricciardo (AlphaTauri) - +48s525

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - +50s162

Logan Sargeant (Williams) - +50s882

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - +85s350

Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Nico Hulkenberg (Haas) e Lando Norris (McLaren) - Não completaram a corrida

