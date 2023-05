Verstappen vence GP de Miami e mantém liderança na Fórmula 1

A- A+

Com uma recuperação espetacular, o holandês Max Verstappen venceu neste domingo o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 e manteve a liderança no Mundial de pilotos, à frente de seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, que chegou em segundo na corrida.

Verstappen, que largou na nona posição, deu um show de pilotagem para tomar a liderança da prova de Pérez, que foi 'pole position'.

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) completou o pódio em Miami, quinta etapa do calendário 2023 da F1.

O recital de Verstappen, atual bicampeão mundial, acabou com as esperanças de Pérez de assumir a liderança do campeonato de pilotos pela primeira vez na carreira.

"Eu tentei, dei tudo", declarou na pista o mexicano. "Os pneus médios no início foram pior do que o esperado e isso comprometeu o nosso ritmo. Max teve um ritmo tremendo (...) Uma vitória merecida para ele".

Pérez, que estava a apenas seis pontos do holandês depois de vencer no último fim de semana o GP do Azerbaijão, está agora com 14 pontos de desvantagem para seu companheiro de equipe (119 a 105), que somou sua terceira vitória na temporada.

O mexicano tinha aproveitado um erro de Verstappen no treino de classificação para fazer a 'pole' e conseguiu manter a liderança da corrida na largada à frente dos espanhóis Alonso e Carlos Sainz (Ferrari), mas a nove voltas do fim foi ultrapassado pelo holandês.

"Foi uma boa corrida, tentei me manter longe de problemas no início e logo fui ultrapassando um por um", explicou Verstappen. "Consegui manter por um bom tempo os pneus duros. Foi uma grande batalha no final com 'Checo'".

