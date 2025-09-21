A- A+

Fórmula 1 Verstappen vence GP do Azerbaijão; Piastri abandona e Bortoleto é 11º Ttracampeão mundial terminou à frente do britânico George Russell (Mercedes) e do espanhol Carlos Sainz (Williams)

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu com autoridade o Grande Prêmio do Azerbaijão de F1, a 17ª etapa da temporada de 24 corridas, enquanto o líder Oscar Piastri (McLaren) sofreu um acidente na primeira volta neste domingo (21), em Baku.

Nas ruas da capital azerbaijana, com fortes ventos, o tetracampeão mundial terminou à frente do britânico George Russell (Mercedes) e do espanhol Carlos Sainz (Williams).

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, que havia largado na 13ª posição, terminou em 11º.

Veja também