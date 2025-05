Verstappen voa em Ímola e vence o GP da Emília-Romanha de F-1; Bortoleto termina em 18º

A- A+

Com uma largada de tirar o fôlego e uma performance cirúrgica ao longo das 63 voltas, Max Verstappen voltou a vencer na Fórmula 1 neste domingo ao triunfar no Grande Prêmio da Emília-Romanha, no tradicional circuito de Ímola. Foi a segunda vitória do ano para o holandês, que já havia vencido no Japão, e a quarta consecutiva no traçado italiano - território onde o piloto da Red Bull parece pilotar com GPS próprio e instinto de campeão. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 18º.





Mais do que apenas mais um troféu na estante, o triunfo representa um renascimento na temporada para Verstappen, que vinha de três corridas longe do degrau mais alto do pódio. Com o resultado, o tetracampeão encosta na disputa pelo Mundial de Pilotos, agora travada com os jovens talentos Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, que completaram o pódio em segundo e terceiro, respectivamente.

A corrida começou em altíssimo nível. Mesmo sem a melhor saída, Verstappen demonstrou nervos de aço e frieza de veterano ao resistir à pressão de George Russell e atacar Piastri logo nas primeiras curvas. Com uma manobra precisa, o holandês surpreendeu o australiano e garantiu a liderança numa ultrapassagem de manual, daquelas que justificam sua fama e empolgam até o mais cético dos fãs.

A partir dali, Verstappen impôs o ritmo. Russell perdeu rendimento rapidamente e foi ultrapassado por Norris, sendo logo depois chamado aos boxes pela Mercedes, tentando salvar o que restava de uma tarde mediana.

Com dificuldades para se aproximar do líder, Piastri apostou numa troca precoce de pneus, colocando compostos duros na tentativa de ganhar ritmo no segundo stint. A Red Bull ainda tentou frear a escalada do australiano colocando o japonês Yuki Tsunoda como obstáculo, mas Piastri não se intimidou: passou com autoridade e voltou à briga pelo pódio.

A disputa tática se intensificou quando Esteban Ocon parou seu carro na grama, forçando a entrada do safety car virtual. Verstappen aproveitou o momento perfeito para realizar sua parada, retornando à frente com folga, em mais uma prova da excelente leitura de corrida da Red Bull.

Enquanto isso, o brasileiro Gabriel Bortoleto viu sua prova se transformar em pesadelo. A Sauber o chamou para os boxes pouco antes do safety car virtual, e uma segunda parada pouco depois o jogou para a última posição. Foi um dia frustrante para o jovem piloto, que terminou apenas em 18º, prejudicado por uma estratégia desastrosa.

A corrida parecia decidida até que Andrea Kimi Antonelli, promessa da Mercedes, sofreu com problemas no carro e abandonou, provocando a entrada do safety car real nas voltas finais. A movimentação reabriu a esperança para McLaren e colocou emoção no desfecho da prova.

Verstappen optou por ir aos boxes, garantindo pneus novos para a relargada. Piastri, em um movimento ousado, ficou na pista. Norris, que também parou, acabou sendo ultrapassado pelo companheiro de equipe e precisou recuperar terreno.

A relargada, no entanto, foi protocolar. Verstappen disparou na frente e não deu chances a ninguém. Piastri não conseguiu acompanhar e logo foi superado por Norris, que ficou com o segundo lugar. Mesmo prometendo brigar com o líder, o britânico da McLaren demorou para atacar.

A Ferrari, correndo em casa, ficou devendo em emoção, mas entregou um resultado digno. Charles Leclerc travou boa batalha com Alexander Albon, mas acabou ultrapassado no fim e ficou em 6º, enquanto Lewis Hamilton, oportunista como sempre, aproveitou a confusão para fechar em quarto lugar e garantir bons pontos para a escuderia italiana.

Confira a classificação final do GP da Emília-Romanha de F1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1h31min33s199

2º - Lando Norris (ING/McLaren), a 6s109

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 12s956

4º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 14s356

5º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 17s945

6º - Charles Leclerc (ITA/Ferrari), a 20s774

7º - George Russell (ING/Mercedes), a 22s034

8º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 22s898

9º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 23s586

10º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 26s446

11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 27s250

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 30s296

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 31s424

14º - Liam Lawson (NZL/RB), a 32s511

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 32s993

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 33s411

17º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 33s808

18º - Gabriel Bortoleto (BRA/McLaren), a 38s572

Não completaram: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) e Esteban Ocon (FRA/Haas)

