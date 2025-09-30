Véspera de convocação: o que Neymar precisa fazer para ir à Copa de 2026?
Craque do Santos deve voltar aos gramados no fim de outubro, com chance de mostrar serviço antes da lista final
O técnico Carlo Ancelotti divulga nesta quarta-feira a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, e Japão, no dia 14. Mais uma vez, Neymar ficará fora da relação. O atacante trata uma lesão de grau 2 na coxa direita e só deve retornar aos gramados no fim de outubro.
Ancelotti já havia deixado claro que só chamará Neymar quando ele estiver 100% fisicamente. O camisa 10 do Santos deve voltar entre a 30ª e a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra Botafogo (26 de outubro) e Fortaleza (2 de novembro). Assim, terá pouco tempo para convencer o treinador antes da convocação para os dois amistosos de novembro, que serão contra seleções africanas.
A expectativa é de que Neymar esteja em campo ao menos uma vez antes da lista do dia 1º de novembro. Será a chance de mostrar evolução física e ritmo de jogo antes de um ano decisivo.
Leia também
• Natação: conheça as adolescentes pernambucanas convocadas para defender o Brasil na Copa Pacífico
• Copa do Mundo 2026: África do Sul escala jogador irregular e vê vaga quase certa se complicar
• Flávia Saraiva conquista ouro na trave na Copa do Mundo da Hungria
O ano da Copa
Em 2026, o Brasil fará dois amistosos contra seleções europeias entre os dias 23 e 31 de março — os últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo. Até lá, Neymar terá pelo menos 12 rodadas do Campeonato Paulista para recuperar espaço e ritmo de jogo.
A lista definitiva para o Mundial será anunciada já nos Estados Unidos, onde o Brasil fará sua preparação e ainda terá um amistoso antes da estreia na Copa, marcada para 11 de junho. A final está agendada para 19 de julho.
A ausência na convocação desta quarta-feira reforça que Neymar começa a corrida para o Mundial atrás, mas ainda com chances de se recolocar no grupo.