Ter, 30 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
copa 2026

Véspera de convocação: o que Neymar precisa fazer para ir à Copa de 2026?

Craque do Santos deve voltar aos gramados no fim de outubro, com chance de mostrar serviço antes da lista final

Reportar Erro
Neymar participou de ação social promovida pelo SantosNeymar participou de ação social promovida pelo Santos - Foto: Reprodução/@santosfc

O técnico Carlo Ancelotti divulga nesta quarta-feira a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, e Japão, no dia 14. Mais uma vez, Neymar ficará fora da relação. O atacante trata uma lesão de grau 2 na coxa direita e só deve retornar aos gramados no fim de outubro.

Ancelotti já havia deixado claro que só chamará Neymar quando ele estiver 100% fisicamente. O camisa 10 do Santos deve voltar entre a 30ª e a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra Botafogo (26 de outubro) e Fortaleza (2 de novembro). Assim, terá pouco tempo para convencer o treinador antes da convocação para os dois amistosos de novembro, que serão contra seleções africanas.

A expectativa é de que Neymar esteja em campo ao menos uma vez antes da lista do dia 1º de novembro. Será a chance de mostrar evolução física e ritmo de jogo antes de um ano decisivo.

Leia também

• Natação: conheça as adolescentes pernambucanas convocadas para defender o Brasil na Copa Pacífico

• Copa do Mundo 2026: África do Sul escala jogador irregular e vê vaga quase certa se complicar

• Flávia Saraiva conquista ouro na trave na Copa do Mundo da Hungria

O ano da Copa
Em 2026, o Brasil fará dois amistosos contra seleções europeias entre os dias 23 e 31 de março — os últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo. Até lá, Neymar terá pelo menos 12 rodadas do Campeonato Paulista para recuperar espaço e ritmo de jogo.

A lista definitiva para o Mundial será anunciada já nos Estados Unidos, onde o Brasil fará sua preparação e ainda terá um amistoso antes da estreia na Copa, marcada para 11 de junho. A final está agendada para 19 de julho.

A ausência na convocação desta quarta-feira reforça que Neymar começa a corrida para o Mundial atrás, mas ainda com chances de se recolocar no grupo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter