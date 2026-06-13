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SELEÇÃO BRASILEIRA Vestido com a camisa da Seleção, Lula deseja boa sorte ao Brasil na Copa: "Torcendo por vocês" Presidente publicou video com mensagem a Ancelotti e aos jogadores da Seleção Brasileira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nas redes sociais na manhã deste sábado (13) um vídeo para desejar boa sorte à Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.

O pentacampeão Brasil estreia no torneio contra o Marrocos, quarto colocado em 2022, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Vestido com a camisa amarela do Brasil com um adesivo com a frase "O Brasil é do brasileiros", Lula enviou uma mensagem de incentivo ao treinador Carlo Ancelotti e aos jogadores da Seleção.

Lula, que disse acompanhar a Copa do Mundo desde 1958, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez, destacou que os jogadores representam o sentimento de uma nação inteira ao vestirem a camisa da Seleção.

"Eu sei que você já ouviu comparação com a Copa de 58, 62, 66, 70. Não vale nada. O que vale na verdade é que você convocou o time, a meninada que tá aí, a meninada que você tem, que você escolheu", afirmou o presidente.

"Portanto, uma coisa que eu queria pedir para você, nessa Copa, o que vale é essa meninada compreender que jogar bola eles sabem, mas para ganhar numa Copa do Mundo é necessário mais do que jogar o que eles sabem por uma coisa importante: eles estão jogando para o povo brasileiro", falou Lula.

Para finalizar, o presidente lembrou da garra e da unidade do time na busca pelo hexa e afirmou que, caso conquiste o título, Ancelotti se tornará um herói nacional, figurando ao lado de nomes lendários como Zagallo, Feola, Parreira e Felipão.

"Eles [os jogadores] têm que estar bem, eles têm que estar motivados. Eles precisam jogar pensando no povo brasileiro que está precisando de uma vitória. Se você conseguir, Ancelotti, você vai virar o nosso herói como foi o Zagallo, como foi o Feola, o Parreira e como poderá ser você agora. Foi o Felipão em 2002. Time você tem", completou Lula.

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