Decisivo Veterano, Vagner Love chega ao 25º título na carreira e é elogiado por Enderson Moreira O atacante de 38 anos superou ressalvas ao chegar no Leão e foi decisivo na conquista do 43º título estadual rubro-negro

Multicampeão. Aos 38 anos, Vagner Love foi uma peça fundamental na conquista de mais um título estadual do Sport. Além de um grande início de temporada, o camisa nove fez gol nas duas partidas decisivas contra o Retrô, terminando o Pernambucano com cinco gols no total.

O jogador, que chegou com ressalvas no ano passado por causa da idade avançada, comentou, em entrevista à TV Globo após o apito final, da emoção em conquistar mais um troféu na carreira vitoriosa.

"A emoção é muito grande. Eu ainda quero conquistar títulos, quero ganhar. Vim para o Sport para isso. Para dar continuidade naquilo que comecei na minha carreira", disse Love.

O atacante rubro-negro chegou ao 25º título na carreira. Alguns destaques são as Copas Américas de 2004 e 2007, pela Seleção Brasileira, a Liga Europa pelo CSKA em 2004 e o Campeonato Brasilerio pelo Corinthians em 2015. Enderson Moreira valorizou a importância das atitudes de Love para o elenco.

Autor de dois gols nas finais do Campeonato Pernambucano, Vágner Love é exaltado pelo treinador. O camisa 9 do Sport chegou ao 23º título na carreira. pic.twitter.com/bhfkNOsvZI — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) April 22, 2023

“Jogador quando chega em uma determinada idade, é importante saber o momento e de que forma parar. Toda vez que a gente recebe algum jogador mais veterano, tem sempre aquela dúvida: será que o cara está dando continuidade? O Vagner ele nos prova diariamente que ele está muito apto para poder jogar”, iniciou Enderson.

“Ele está com uma energia absurda, se dedica. Mais do que falar no vestiário, acho que as atitudes dele falam por si só. Isso vale mais do que mil palavras. Falar todo mundo pode, fazer, poucos. Vagner faz muito pelo nosso grupo e pelo Sport. Estamos muito felizes de contar com ele, um jogador multicampeão, que valoriza da mesma forma essa conquista”, concluiu.

Na temporada, Vagner Love já marcou 12 gols e contribuiu com seis assistências. O atacante está próximo de superar um dos seus melhores anos no Brasil, em 2015, quando balançou as redes 16 vezes com a camisa do Corinthians.

