Futebol "Vi videos da torcida e estou empolgado", diz Fernandinho em chegada ao Náutico Atacante pode estrear oficialmente com a camisa do Timbu no domingo (14), contra o Flamengo de Arcoverde, nos Aflitos

Neste domingo (14), nos Aflitos, o Náutico se reencontra com a torcida desde o dia 26 de agosto do ano passado, data em que marcou a eliminação do clube na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O empate em 2x2 com o São Bernardo, na ocasião, foi a despedida do Timbu do estádio e da temporada. Mas agora é um novo ano e o Timbu está empenhado em retomar os bons momentos em casa. A começar já perante o Flamengo de Arcoverde, na abertura do Campeonato Pernambucano. Partida que marcará a estreia de diversos reforços com a camisa vermelha e branca.

Fernandinho, de 20 anos e formado nas categorias de base do Santos, comentou a expectativa para fazer o primeiro jogo oficial com a camisa do Náutico e, de quebra, tendo a torcida alvirrubra nas arquibancadas.

“Sei da grandeza do Náutico, da torcida que vem. Vim empolgado e espero corresponder o apoio que os torcedores têm dado nas redes sociais. O clube tem muita tradição no Brasil e no Nordeste. Nunca joguei contra, mas vi alguns vídeos da torcida e estou muito empolgado”, afirmou.

O atleta chega para disputar posição com outros nomes do setor, como Kauan, Júlio Cesar, Evandro, Ray Vanegas, Kayon e Leandro Barcia. “Ficamos felizes pela concorrência. Isso faz a gente crescer. Claro que é bom para o clube também, criando uma dor de cabeça saudável. Cada um está dando o máximo em prol do Náutico”, apontou.

