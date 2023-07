A- A+

Futebol Via rede social, Michael se despede do Santa Cruz Goleiro está próximo de ser anunciado pelo ABC para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro

Por meio das redes sociais, o goleiro Michael fez um texto de despedida do Santa Cruz. O atleta tem acerto com o ABC e deve ser oficializado pelo clube potiguar para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Veja o texto na íntegra abaixo:



Depois do que vivemos juntos nesse ano, não imaginei que esse momento aconteceria tão cedo, mas infelizmente chegou o momento de partir.

Fiz o meu melhor em cada segundo que estive defendendo esse escudo, me entreguei à emoção de vestir essa camisa, dei o meu sangue, minha raça, toda a minha vontade, fiz o possível, tudo o que estava ao meu alcance para representar cada torcedor dentro de campo, infelizmente tudo o que fiz ainda não foi o suficiente para liderar essa equipe a conquistar os objetivos na temporada, sinto por isso.

Agradeço ao carinho de todos, desde minha chegada até aqui, os levarei sempre em meu coração, obrigado a toda equipe pela parceria e respeito, obrigado ao Santa Cruz por ter acreditado no meu trabalho e obrigado a todos os tricolores apaixonados que acreditaram conosco.

Aos que me julgam pela minha saída, peço que se coloquem no meu lugar nesse momento, vocês presenciaram todas as propostas que recusamos enquanto tínhamos campeonatos, dessa vez é diferente e preciso pensar na minha família, Deus e minha família sempre serão a minha maior prioridade.

Saio de cabeça erguida, pois Deus é testemunha que fiz o meu melhor, espero que o clube se recupere e volte ao melhor nível possível, espero um dia poder voltar e continuar a nossa história juntos.

Santa Cruz Futebol Clube e a todos que me acompanham, um muito obrigado! Que Deus os abençoe!

Grato a Deus por tudo o que vivemos juntos

Veja também

Futebol Com lesão na perna direita, Bryan é dúvida para jogo contra o CSA