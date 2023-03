A- A+

Sport Vice-artilheiro do time em 2023, Labandeira se torna 'gringo' com mais gols pelo Sport no século Uruguaio de 27 anos está brilhando com a camisa rubro-negra na atual temporada

Dono do melhor ataque do Brasil em 2023, o Sport tem visto seus números ofensivos serem bem divididos entre seus jogadores. Depois de ser contratado pelo clube em agosto do ano passado, Facundo Labandeira parece estar se firmando no clube pernambucano e, além de ser o vice-artilheiro do time em 2023, já é o 'gringo' com mais gols com a camisa leonina neste século.

São nove gols para o uruguaio desde que desembarcou na Ilha do Retiro - três marcados durante a Série B 2022. Números que o colocam ao lado do colombiano Reinaldo Lenis, que passou pelo Leão entre 2016 e 2018. Entretanto, Labandeira precisou de 32 jogos para alcançar o feito. Já Lenis, que soma 83 aparições pelo time pernambucano, necessitou de 74 partidas para chegar na marca.

Em comparação com outros estrangeiros que passaram pelo Leão, Labandeira tem um gol a mais que o compatriota Leandro Barcia e que o chileno Javier Parraguez. Juan Arce, Rodney Wallace e Ray Vanegas fizeram quatro gols cada. Já Lucas Mugni, contribuiu com dois tentos.

Na atual temporada, o camisa 30 do Sport tem seis gols, e divide a vice-artilharia da equipe com Vagner Love. Ambos ficam atrás, apenas, de Luciano Juba, que já foi às redes em nove oportunidades no ano. Mais adaptado ao clube, o atacante de 27 anos foi o autor de dois gols na vitória sobre o CSA, na última quarta-feira (22), e tem revezado com Edinho a condição de titular.

