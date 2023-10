A- A+

Sport Vice-artilheiro do Sport desde a saída de Juba, Peglow analisa seu momento: "Posso dar mais" O meia-atacante foi titular nos últimos cinco jogos do Leão na Série B

Desde a saída de Luciano Juba, na derrota contra o Ituano por 2 a 1, João Peglow foi titular em todos os jogos pelo lado esquerdo do ataque rubro-negro. Mesmo sem grandes atuações, o meia-atacante está contribuindo com gols e é o vice-artilheiro do Sport no recorte das últimas cinco partidas. Confira:

Luciano Juba era um dos principais jogadores do Sport em 2023 com gols e assistências. O atual jogador do Bahia fez sete gols pelo Leão na Série B. Após assumir a titularidade, Peglow já balançou as redes duas vezes e está atrás apenas de Jorginho- que marcou três.

Os gols de Peglow foram marcados em dois empates. O 3 a 3 contra o Criciúma, na Ilha do Retiro, e o 2 a 2 diante do Avaí, na Ressacada. O jogador de 21 anos analisou seu momento no Sport.

"Me sinto cada vez melhor, sei que posso dar mais a cada partida, mas venho procurando isso com tranquilidade, com a confiança que o treinador e companheiros me dão. Pude ajudar a equipe (diante do Avaí) e espero segunda-feira (9) ajudar novamente para que a gente saia com os três pontos", afirmou. O Sport encara a Ponte Preta na próxima rodada.

Artilharia do Sport pós-saída de Juba:

Jorginho (3)

Peglow (2)

Diego Souza, Fabrício Daniel, Fábio Matheus, Michel Lima, Fabinho e Labandeira (1)

