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futebol Vice-campeã da Copa do Mundo, Argentina enfrentará Uruguai e Costa Rica na Data-Fifa de novembro Confrontos serão a oportunidade de Scaloni testar a equipe e avaliar opções para a sequência do ciclo sem Lionel Messi, que se aposentou da seleção

Vice-campeã da Copa do Mundo de 2026, a Argentina enfrentará Uruguai e Costa Rica nos dois amistosos da Data Fifa de novembro.

A seleção comandada por Lionel Scaloni jogará contra os uruguaios no dia 13, em Buenos Aires, e enfrentará os costa-riquenhos no dia 17, em Córdoba.

Estes serão os últimos confrontos da equipe neste ano.

Segundo a imprensa argentina, o primeiro compromisso será diante do Uruguai, na Bombonera, estádio do Boca Juniors. Quatro dias depois, a Argentina enfrentará a Costa Rica no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

A Data Fifa de novembro será a última oportunidade do ano para Scaloni testar a equipe e avaliar opções para a sequência do ciclo sem Lionel Messi, que se aposentou da seleção.

Na última pausa, o time argentino venceu os três amistosos que disputou (4x0 na Bolívia, 7x0 na Burkina Faso e 3x0 no Benin).

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