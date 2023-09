A- A+

TÊNIS Vice-campeã no ano passado, tenista tunisiana cai nas oitavas do US Open Jabeur vai terminar a temporada sem título do Grand Slam

A tenista tunisiana Ons Jabeur, número 5 do mundo e vice-campeã do US Open no ano passado, foi eliminada nas oitavas de final do torneio nesta segunda-feira (4), pela jovem chinesa Qinwen Zheng.

Zheng, 23ª no ranking da WTA, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 22 minutos na quadra Louis Armstrong de Flushing Meadows.





Sofrendo com problemas físicos, Jabeur, que além do US Open também foi finalista de Wimbledon (2022 e 2023), vai terminar a temporada sem seu tão esperado primeiro título de Grand Slam.

Por sua vez, Zheng, de 20 anos, vai jogar pela primeira vez uma fase de quartas de final de um Major com quem vencer o duelo entre a bielorrussa Aryna Sabalenka e a russa Daria Kasatkina.

