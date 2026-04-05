Dom, 05 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo04/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
adeus às quadras

Vice-campeã olímpica, Ana Beatriz Corrêa anuncia aposentadoria: "O vôlei me deu tudo"

Anúncio foi feito por meio das redes sociais, em um texto de tom pessoal e reflexivo

Reportar Erro
Bia deixa as quadras, e anúncio veio através das redes sociais, neste domingo (5)Bia deixa as quadras, e anúncio veio através das redes sociais, neste domingo (5) - Foto: Instagram/Reprodução

A central Ana Beatriz Corrêa, a Bia, anunciou, neste domingo (5), a aposentadoria das quadras. Aos 34 anos, a jogadora encerra uma carreira marcada por passagens pela seleção brasileira e por clubes importantes no Brasil e no exterior.

Vice-campeã olímpica em Tóquio, Bia também conquistou o Grand Prix com a seleção e somou três vices na Liga das Nações (VNL), se tornando uma das principais centrais do país em sua geração.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Ana Beatriz Correa (@anabeatrizcorrea)

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, em um texto de tom pessoal e reflexivo sobre a trajetória no esporte.

"Hoje eu me aposento do vôlei. E ainda é estranho escrever isso. Porque como é que a gente se despede de algo que foi tão parte da nossa vida sem sentir que está deixando um pedaço de si para trás?", escreveu.

Leia também

• Hugo Calderano perde para Wang Chuqin e deixa disputa pelo 2º título consecutivo do WTT

• Jokic leva a melhor sobre Wembanyama e decide vitória do Nuggets contra Spurs na NBA

• Com Itália fora da Copa, Canadá tenta atrair torcida dos residentes italianos


Na publicação, a atleta destacou o impacto do esporte em sua vida. "O vôlei me deu tudo. Me deu identidade, disciplina, propósito, amizades, memórias, dores, vitórias, derrotas, amadurecimento me deu o mundo."

Bia atuou nas últimas temporadas nos Estados Unidos, pela League One Volleyball, e também teve experiências no vôlei europeu, com passagens por equipes da Itália e da Turquia. No Brasil, defendeu clubes como Osasco, SESI-SP e SESC-RJ.

Ao se despedir das quadras, a central indicou que pretende seguir ligada ao esporte, ainda que em um novo papel.

"Hoje eu encerro um ciclo dentro de quadra. Mas não encerro a minha história com o vôlei. [] Hoje não é um adeus. É uma transformação", completou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter