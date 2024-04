Vice-campeão do Mineiro, Cruzeiro demite o técnico Nicolás Larcamón após 14 jogos

A- A+

Depois da derrota na final do Campeonato Mineiro contra o rival Atlético, no domingo, o Cruzeiro anunciou a demissão do técnico argentino Nicolás Larcamón nesta segunda-feira.



"O Cruzeiro comunica que decidiu pela descontinuidade de Nicolás Larcamón no comando técnico da equipe. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares técnicos Javier Berges e Damian Ayude, o analista de desempenho Miguelangel Leopardi e o preparador físico Juan Cruz Monaco", divulgou o Cruzeiro nas redes sociais.





Larcamón, 39, chegou ao Cruzeiro no final de 2023 vindo do mexicano Léon, onde conquistou a Copa dos Campeões da Concacaf, título inédito na história do clube. No Brasil, Larcamón dirigiu o Cruzeiro em 14 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 21 gols marcados e 13 sofridos.



Além do vice-campeonato mineiro, sob o comando do argentino, o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil após ser derrotado pelo Sousa, da Paraíba, por 2 a 0 em fevereiro, e empatou em 0 a 0 com a Universidad Católica, do Equador, na estreia da Copa Sul-Americana.



O Cruzeiro volta a jogar na quinta-feira contra o Alianza Petrolera, da Colômbia, pela segunda rodada da sul-americana, no Mineirão. A estreia do time no Campeonato Brasileiro será contra o Botafogo, no domingo, novamente no Mineirão.

