Atletismo Vice-campeão mundial nos 400m com barreiras, Piu divide domínio da prova com Benjamin e Warholm Brasileiro foi superado pelo americano Benjamin na corrida desta sexta, um de seus principais adversários ao lado do norueguês Warholm

Nesta sexta-feira, Alison dos Santos, o Piu, conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo. Ele foi superado pelo americano Rai Benjamin, que forma com o norueguês Karsten Warholm — quinto na prova desta sexta — e o brasileiro o trio responsável pelos resultados mais expressivos da prova. Desde as Olimpíadas de Tóquio-2020, os três se revezam nos pódios.

Nestas últimas cinco principais competições mundiais, pelo menos dois representantes do principal trio dos 400m com barreiras estiveram presentes em todos os pódios. E nas duas últimas Olimpíadas, Piu, Benjamin e Warholm monopolizaram as medalhas. Veja o retrospecto:

A final dos 400m com barreiras dos Jogos Olímpicos disputados em 2021, adiados devido à pandemia do Covid-19, estabeleceu os dois melhores tempos da prova na história. Warholm venceu com 45s94, e Benjamin ficou em segundo com 46s17. Piu ficou com o bronze, sua primeira medalha em uma competição do mais alto nível, com o tempo de 46s72. O catari Abderrahaman Samba, terceiro colocado no Mundial desta sexta, ficou em quinto lugar.



O ano de 2022 marcou a consagração de Piu. No Mundial em Eugene, nos Estados Unidos, ele venceu a prova e fez sua melhor marca, a terceira melhor da história dos 400m com barreiras: 46s29. Rai Benjamin ficou em segundo (46s89) e Warholm terminou apenas na sétima colocação, com um tempo de 48s42.

Mas no ano seguinte, o brasileiro não chegou ao pódio no Mundial. Warholm voltou a vencer, Benjamin ficou com a medalha de bronze, e Piu terminou apenas em quinto lugar. Já em Paris-2024, o trio voltou a dominar a competição: o americano conquistou seu primeiro ouro olímpco, o norueguês ficou com o vice-campeonato, e o brasileiro adicionou mais uma medalha de bronze à coleção.

