Vice da Argentina mantém Brasil como último bicampeão consecutivo da Copa do Mundo

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A derrota da Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 diante da Espanha encerra, neste domingo, a tentativa da seleção de conquistar o segundo título consecutivo e mantém o Brasil como o último país a alcançar esse feito no torneio. A equipe de Lionel Scaloni deixa a competição sem conseguir repetir a conquista obtida em 2022.



Com isso, a seleção brasileira continua como a última bicampeã consecutiva da história das Copas do Mundo. O feito foi alcançado nas edições de 1958, na Suécia, e 1962, no Chile, quando o Brasil levantou a taça em dois Mundiais seguidos, algo que nenhuma equipe conseguiu repetir desde então.





A Argentina entrou na Copa de 2026 cercada pela expectativa de igualar a marca brasileira. Embalada pelo título conquistado no Catar, a equipe avançou ao mata-mata e manteve o sonho vivo até a derradeira final, quando caiu diante da Espanha, adiando novamente a possibilidade de um bicampeonato consecutivo.



Ao longo da história da competição, apenas duas seleções conseguiram vencer Copas do Mundo seguidas. A primeira foi a Itália, campeã em 1934 e 1938. Depois, o Brasil repetiu o feito nas edições de 1958 e 1962, permanecendo como o último país a alcançar essa sequência.



A queda da Argentina também garante uma campeã da Copa do Mundo diferente da vencedora da edição anterior, mantendo uma escrita que já dura mais de seis décadas. Desde o bicampeonato brasileiro, nenhuma equipe conseguiu defender com sucesso o título mundial.

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