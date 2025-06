A- A+

Náutico Vice de futebol do Náutico, Eduardo Granja é internado após passar mal Segundo o clube, dirigente está estável, mas terá que passar por exames

O vice-presidente de futebol do Náutico, Eduardo Granja, foi hospitalizado nesta quarta-feira (4) após se sentir mal. A informação foi divulgada pelo clube, através de nota.

Ainda de acordo com o Náutico, o quadro de saúde do dirigente está estável, mas ele passará por exames "para fechamento do diagnóstico".

O Timbu "prestará todo suporte necessário visando à sua pronta recuperação o mais breve possível". Conforme a nota, a família de Granja "prestará maiores informações" em momento oportuno.

Eduardo Granja desembarcou nos Aflitos em junho do ano passado como diretor de futebol. Neste ano, mudou de cargo e passou a ser o vice-presidente de futebol alvirrubro.

Confira a nota do Náutico

O vice-presidente de Futebol do Náutico, Eduardo Granja, se sentiu mal e foi levado ao hospital nesta quarta-feira (4).

Granja está bem e fará os exames necessários para fechamento do diagnóstico.

O clube prestará todo suporte necessário visando à sua pronta recuperação o mais breve possível. Em momento oportuno, a família prestará maiores informações.

