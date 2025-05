A- A+

Sport Cargo de vice de futebol será extinto do Sport e presidente confirma busca por novo gestor Durante celebração dos 120 anos do clube, na última terça-feira (13), Yuri Romão falou sobre o tema

Em meio à pressão da torcida do Sport sobre Guilherme Falcão, atual vice-presidente de futebol rubro-negro, o presidente do clube, Yuri Romão, informou que o cargo será extinto dentro da cúpula de futebol leonina.

O pronunciamento do mandatário ocorreu na noite da última terça-feira (13), durante as celebrações de 120 anos do Sport, no auditório do Conselho Deliberativo do clube, na Ilha do Retiro. Romão ainda confirmou a chegada de um novo executivo de futebol, este Thiago Gasparino, anunciado logo após a solenidade.

"Tomamos a decisão no final do ano passado de profissionalizar de vez o departamento de futebol e não ter mais nenhum diretor abnegado, assim como acontece em outros clubes do mundo", iniciou Yuri.

"Acho que até demoramos para fazer isso, por várias circunstâncias, até financeiras, porque não é barato. Estamos em busca desta pessoa para, a partir deste novo momento, ser um ponto estratégico, ter um bom relacionamento com o mercado e capacidade de guiar o departamento de futebol do Sport. Não teremos mais vice-presidente de futebol abnegado", seguiu.

As mudanças no departamento de futebol do Sport passaram a acontecer devido aos maus resultados do clube neste início de Série A. O Leão segue sem vencer no campeonato e afundado na lanterna, com dois pontos.

Na última segunda-feira (12), o então executivo de futebol André Figueiredo teve sua saída comunicada pelo clube. Gasparino, que estava no Santos como analista de mercado, assumirá a função ainda nesta semana. Ele trabalhou com o técnico António Oliveira no Corinthians, no ano passado.

