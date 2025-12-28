A- A+

FUTEBOL Vice do Corinthians pede desculpas após discussão com torcedores e relata perda familiar As discussões ocorreram nos comentários de uma publicação do próprio dirigente relacionada ao título da Copa do Brasil

O vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, pediu desculpas publicamente após se envolver em discussões com torcedores nas redes sociais durante o Natal. Em publicação feita no Instagram, o dirigente reconheceu o erro e afirmou que atravessava um momento de fragilidade emocional em razão da morte de um familiar na véspera da data.

"Gostaria de me dirigir a vocês para pedir sinceras desculpas pelas postagens que realizei no Instagram no dia de Natal. Estava em um momento de extrema fragilidade pela perda de uma criança na família, no dia anterior, e não fui capaz de controlar minhas emoções. Errei", escreveu Mendonça.

As discussões ocorreram nos comentários de uma publicação do próprio dirigente relacionada ao título da Copa do Brasil. Ao responder críticas, Armando Mendonça utilizou termos ofensivos direcionados a torcedores e fez declarações sobre a gestão do clube, o que gerou repercussão negativa entre corintianos.





Em uma das respostas, o vice-presidente afirmou ter "tirado do clube o presidente que roubava" e mencionou diretamente a conquista da Copa do Brasil como argumento diante das cobranças. As mensagens circularam rapidamente nas redes sociais e ampliaram o debate entre torcedores ao longo do feriado.

Na publicação mais recente, Mendonça não retomou as declarações feitas durante as discussões, mas destacou o arrependimento pelo comportamento adotado e reconheceu que não agiu de forma adequada ao responder aos torcedores em um momento de comoção pessoal.



