Enchentes no RS Vice do Grêmio critica CBF por data da reunião: 'Não entenderam o que estamos passando' Confederação marcou reunião para discutir paralisação do Campeonato apenas para o dia 27

O vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, criticou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por marcar uma reunião para discutir a paralisação do Campeonato Brasileiro para o dia 27 de maio. A entidade anunciou na noite de domingo (12) que a conferência do conselho técnico da competição vai abordar, entre outros assuntos, a situação dos clubes gaúchos.



A decisão é motivada pelas enchentes que afetam o Rio Grande do Sul, mas a data não agradou o executivo gremista. "Discutir a paralisação do Brasileirão no dia 27/05? Que tipo de brincadeira de mau gosto é essa, CBF? Vocês realmente não entenderam o que estamos passando por aqui", escreveu Antônio Brum no story do Instagram.

Em nota divulgada no X, antigo Twitter, a CBF apontou que as partidas que envolviam equipes gaúchas como mandantes e visitantes em todas as competições nacionais foram adiadas até o dia 27. A entidade afirmou ainda que a reunião terá os presidentes dos 20 clubes da Série A e também vai discutir "questões de direitos de transmissão e patrocínios".

A CBF convocou neste domingo (12) reunião extraordinária do conselho técnico do @Brasileirao, marcada para o dia 27 de maio, às 14h, que terá a presença dos presidentes dos 20 clubes participantes.



Na conferência, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições,… pic.twitter.com/kBKn1ycYF2 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2024

