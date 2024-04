A- A+

FUTEBOL AMERICANO Vice-presidente da NFL revela intenção de fazer mais jogos no Brasil e elogia torcida do Corinthians Packers e Eagles se enfrentam na Neo Química Arena em setembro; saiba detalhes

A NFL divulgou nesta quarta-feira (10) mais detalhes do jogo que será realizado em São Paulo no segundo semestre deste ano. A partira será a primeira da liga de futebol americano em solo brasileiro, mas não deve ser a última, segundo disse o vice-presidente sênior da NFL International, Gerrit Meier.

Os times Green Bay Packers e Philadelphia Eagles se enfrentam no dia 6 de setembro na Neo Química Arena, na Zona Leste da capital paulista. Em coletiva de imprensa no estádio do Corinthians, Gerrit Meier afirmou que a liga pode voltar para mais partidas no país nos próximos anos, assim como faz em países como a Inglaterra e a Alemanha.

— No momento, nosso foco é na organização desse jogo, mas nossa ideia nunca é fazer apenas um jogo (em um país onde a liga chega). Em todo mercado que realizamos partidas fora dos Estados Unidos, nós retornamos posteriormente com outras partidas — disse Meier.

O executivo também afirmou ter se impressionado com a torcida corinthiana presente na terça-feira na Neoquimica Arena.

— Estive aqui ontem na partida de futebol (o Corinthians venceu o Nacional por 4 a 0 na CONMEBOL Sul-Americana) e só consegui imaginar o que vai virar esse estádio com um jogo da NFL, com uma torcida vibrando daquela maneira — comentou o americano.

Meier afirmou que a liga está em tratativas sobre as parcerias comerciais para a jogo:

— Hoje a NFL tem parcerias vigentes com marcas do mercado e conversas avançadas para outros eventuais acordos. Sobre a transmissão, os acordos estão caminhando, mas ainda sem novidades — afirmou o executivo, que ainda não soube cravar quem irá exibir a partida na TV aberta.

A liga estima que o Brasil tem cerca de 35 milhões de fãs de futebol americano. Nesta temporada, outras partidas, além da que ocorre e São Paulo, serão realizadas fora dos Estados Unidos. Haver jogos em Londres, no Reino Unido, Munique, na Alemanha.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, e o gerente geral da Neo Química Arena, Márcio Luna, também participaram da entrevista.

— A princípio não há nenhuma previsão de que alguma partida do Corinthians vai precisar ser realizada em outro lugar para os preparativos para o jogo da NFL — disse Luna. — Algumas coisas ainda estão sendo definidas. Quando a NFL faz esses eventos, eles costumam fazer ativações no entorno do estádio, e isso ainda está sendo estudado — explicou o gerente da Neo Química Arena.

— Nossa arena e nossa marca terá visibilidade mundial com essa partida. Já sediamos Copa do Mundo, Olimpíadas, um jogo como esse é muito importante. Queremos tornar a Arena cada vez mais multiuso e um evento como esse é o que essa gestão vai buscar cada vez mais — disse Augusto Melo, presidente do clube paulista.

Gustavo Pires, presidente da SPTuris, órgão da prefeitura de São Paulo, informou que a capital paulista espera que o evento movimente cerca de 60 milhões de dólares (aproximadamente 300 milhões de reais) na cidade.

—Temos a expectativa que cerca de 5 000 empregos diretos e indiretos sejam gerados com a vinda da partida — disse ele.

Segundo Pires, equipes da NFL estão em contato constante com membros da Polícia Militar, CPTM, Metrô e CET para organizar a logística necessária para a realização do jogo.

— Estamos falando de um estádio que foi abertura de Copa do Mundo. A SPTuris já tem modelo para eventos que recebem mais de 40 000 pessoas e para eventos internacionalis. A NFL tem vindo mensalmente para cá e está em contato constante com o poder público. Será, claro, uma operação especial, tanto no acesso para o estádio quanto na segurança do entorno — afirmou o presidente da SPTuris.

Informações sobre venda de ingressos e outras novidades, segundo a NFL, serão divulgadas pelo site nfl.com/saopaulo.

