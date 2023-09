A- A+

Agressão Vice-Presidente do Flamengo agride torcedor em Shopping do Rio de Janeiro Mandatário teria sido alvo de cobranças enquanto estava com a família no centro comercial

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, foi filmado agredindo um torcedor do clube em um shopping do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (19). Segundo informações de testemunhas, o dirigente se irritou com as cobranças sofridas.

Urgente! Marcos Braz, dirigente do Flamengo, foi cobrado por um torcedor do Fla e agrediu o rubro-negro. Testemunhas relatam que Braz está errado porque o agrediu. pic.twitter.com/wiboXAVGKz — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 19, 2023

O Rubro-negro carioca vem de duas derrotas seguidas como mandante, desde o final da última data Fifa. Pelo Campeonato Brasileiro, dura derrota por 3x0 para o Athletico Paranaense. Já no último final de semana, caiu para o São Paulo, pelo placar de 1x0, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Os bastidores do Flamengo já andam conturbados ao longo da temporada e acumula casos de agressões dentro da Gávea. Como foram as brigas de Varela e Gérson em um treino e a agressão sofrida por Pedro pelo ex-preparador físico do clube.

