futebol Vice-presidente do STJD adia novamente julgamento de John Textor após novas informações Felipe Bevilacqua se reúne com empresário americano e acata pedido para adiamento do Pleito

John Textor, dono da SAF do Botafogo, compareceu ao pleno do STJD, nesta quinta-feira, para ser julgado pelas declarações feitas após a derrota para o Palmeiras, no Brasileirão do ano passado. No entanto, o julgamento foi adiado pelo vice-presidente do órgão, que retirou o processo de pauta para ter mais tempo para analisar o caso.

Felipe Bevilacqua conversou com o empresário americano – que compareceu presencialmente nesta quinta-feira ao tribunal – e seus advogados antes de começar a sessão desta quinta-feira. Após Textor apresentar novas informações, o auditor pediu tempo para que que pudesse analisar o caso com mais calma.

— Eu tive particularmente uma conversa com o dono da SAF Botafogo, o John Textor e os advogados, que me trouxeram algumas situações confidenciais, das quais me sinto mais confortável (de esperar). Aparentemente, nada de novo ou mais profundo. Como é um processo que não tem essa necessidade (de celeridade), como falei anteriormente se não for parte da imprensa, que não deve interferir, eu me sinto mais confortável em apreciar o processo com mais calma. Estou retirando de pauta por mais uma semana — disse Bevilacqua, em manifestação na abertura da sessão.

O processo é sobre o americano ter chamado a CBF de corrupta. Textor foi denunciado três vezes no artigo 243-F (ofensa à honra) e uma no 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida). Com isso, ele é enquadrado no artigo 184 (quando o agente pratica duas ou mais infrações, acumulam-se as penas). Duas das denúncias no 243-F foram agrupadas. Somadas as punições máximas, o empresário pode ser suspenso por até 360 dias.

— O mundo todo viu, isso não é cartão vermelho. Ele (Adryelson) pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso, esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos seguidos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção — afirmou Textor após a partida contra o Palmeiras, reclamando da expulsão de Adryelson.

Inicialmente, Textor foi punido por 30 dias de maneira preventiva. Após julgamento, a suspensão aumentou para 35 dias, mas o Botafogo conseguiu efeito suspensivo para que ele pudesse acompanhar a reta final do Brasileirão. O processo voltou a ser julgado agora.

