A- A+

X1 Vicência abre a temporada 2024 da X1 Brazil com grande evento na segunda-feira (22) Maior organização nacional da modalidade X1 promove histórico confronto de duplas entre ex-campeões; evento conta com outras três partidas disputadas

A X1 Brazil inicia a temporada 2024 na próxima segunda-feira (22), em Vicência, na Zona da Mata pernambucana, com um super duelo de duplas, entre os ex-campeões Etinho (Bet22) e Brasil (Apostador) contra o atual detentor do cinturão Paçoca (Lance de Sorte) e seu parceiro Kaká (Betesportes) . A noite agitada começa a partir das 18h, no Ginásio Amaury Pedrosa.

A principal atração da noite traz para o gramado a maior rivalidade X1 dos últimos tempos. Etinho e Paçoca disputaram o cinturão da X1 Brazil por duas vezes, com uma vitória para cada lado.

“Paçoca, está 1 a 1, agora em Vicência vamos ter esse desempate. Pode vir, o caldeirão vai ferver”, avisa Etinho, que perdeu o título de melhor do país justamente para o rival, que respondeu. “Etinho, eu já tomei seu cinturão, agora vou te amassar de novo”, crava o atual campeão do X1, Paçoca.

Além do duelo de duplas, o público poderá acompanhar um Jogo das Estrelas, entre Ceará (Recpix) e Dadá Boladão (Betesportes). Angelo (Apostador ) encara Lucas Bode ( Tropa do DG) valendo pontos no ranking da organização e Ombra (Recpix) enfrenta Billa Pitbul (Palpite Certo) , também na corrida pela próxima disputa de cinturão.

“Após um ano consolidando a evolução e o crescimento do X1 como a modalidade que mais cresce no país do futebol, a X1 Brazil vai trazer para o seu calendário competições de X2, que também têm tudo para cair no gosto do torcedor. O jogo é dinâmico e o fator de senso coletivo passa a fazer a diferença para as vitórias”, analisa Davi Oliveira, Gerente de Projetos da X1 Brazil.

Os ingressos já estão à venda e estão próximos de se esgotar, com capacidade total para 4 mil torcedores. O torcedor pode adquirir sua entrada pelo site Evenix (https://www.evenyx.com/x1-brazil-em-vicencia-pe), e o valor de cada bilhete é R$ 10.

A X1 Brazil já conta com mais de 580 mil seguidores em seu Instagram e esse evento terá transmissão através de live no Instagram da X1 Brazil, do pioneiro da modalidade Ney Silva, e pelo canal da X1 Brazil no Youtube.



Card completo:

Jogo principal – Confronto X2

Brasil (apostador) e Etinho (Bet22) x Paçoca (Lance Certo) e Kaká (BetEsporte))

Jogo das Estrelas: Ceará (RecPix) x Dadá Boladão (Lance de Sorte)

Confronto: Ângelo (Apostador) x Lucas Bode (Tropa do DG)

Circuito: Ombra (RecPix) x Billa Pitbull (Palpite Certo)

Veja também

Clássico das Multidões Clássico das Multidões dos tabus: Sport nunca venceu na Arena e Santa tem três anos de jejum