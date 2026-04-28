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futebol Victor Andrade celebra primeiro gol com a camisa do Náutico Atacante marcou na vitória do Timbu por 1x0 diante do Athletic, na Arena Sicredi, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Victor Andrade era uma das peças do banco de reservas que, sempre que entrava, ganhava elogios do técnico Hélio dos Anjos. Faltava, porém, um gol para desencantar com a camisa do Náutico. E ele veio na vitória alvirrubra por 1x0 diante do Athletic, na Arena Sicredi, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Importante para ajudar o Timbu a se aproximar do G6 da competição.

“Feliz por ter saído o primeiro gol em um momento tão importante, em uma vitória fora de casa. Precisávamos muito dela para pontuar no campeonato. Espero que seja o primeiro de muitos”, afirmou, contando como foi a opção para arriscar o chutaço de fora da área que garantiu os três pontos na tabela.

“O jogo estava equilibrado. O Athletic é uma boa equipe e não estávamos com muito espaço. Uma das nossas saídas era o chute de fora da área. Na primeira eles interceptaram, mas na segunda eu fui feliz e pude ajudar a equipe”, completou.

Na oitava posição, com nove pontos, o Náutico enfrenta na próxima rodada, sábado (2), o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Os paulistas estão em 10º, com oito pontos.

“Botafogo-SP é uma equipe que começou bem o Brasileiro, vai jogar em casa, mas temos um elenco bom, sabemos o que queremos e vamos atrás de um bom resultado”, apontou o atacante.

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