NÁUTICO Victor Ferraz, capitão do Náutico, afirma que "não subir é um fracasso" Alvirrubro possui, até o momento, uma derrota e uma vitória na Série C após duas rodadas

Em meio à campanha que o Náutico vem fazendo na Série C do Campeonato Brasileiro, com uma derrota e uma vitória, o capitão do time, Victor Ferraz, despistou conversas sobre favoritismo alvirrubro na competição. Apesar disso, o atleta chegou a reconhecer, ainda, que o acesso à Série B é uma obrigação do Timbu na temporada e que não subir seria um "fracasso".

"Se você pegar história, camisa e torcida, o Náutico é o grande favorito da Série C. Mas, na minha visão, não considero o Náutico tão favorito como as pessoas possam imaginar. E não acho isso preocupante. Não está escrito em nenhum lugar que o favorito vai subir", iniciou.

"Então se você colocar história e camisa, o Náutico é favorito. Mas analisando o time, a construção e o momento, tem outros na nossa frente. Por exemplo, eu considero o São Bernardo na nossa frente, ou o Ipiranga, que tem bem menos expressão, também está na nossa frente. No momento, eles tem um nível parecido com o Náutico", continuou.

"Mas o Náutico tem essa resposabilidade de subir. Junto com Dado e a comissão técnica, temos a importante missão de subir e, se não subir, é um problema e, para mim, o Nãutico não subir esse ano é um fracasso. Mesmo que eu não ache o Náutico favorito", completou Victor Ferraz.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o São José-RS, pela segunda rodada da Série C, o técnico Dado Cavalcanti revelou que não considera o Náutico favorito na competição e afirmou que, na mesma linha do que disse Victor Ferraz, analisando desempenho, e não só camisa ou história, há equipes à frente do Alvirrubro na briga pelo acesso.

Seguindo esse raciocínio, Victor Ferraz fez uma reflexão sobre o favoritismo em confrontos marcantes do clube alvirrubro na temporada. O atleta relembrou que, no jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, o adversário era favorito, mas o Timbu venceu. Após isso, mencionou ainda a derrota nos pênaltis para o Salgueiro nas quartas do Campeonato Pernambucano, que culminou na eliminação do time do torneio, em partida na qual o Timbu era tido como favorito.

"O favorito, e por muito, do jogo entre Cruzeiro e Náutico nos Aflitos eram eles e o Náutico venceu o jogo. Contra o Salgueiro o Náutico era o favorito e não passou. Então não tem nada a ver ser favorito ou não. Eu acho que o Náutico tem um bom time, é um dos candiatos a subir, mas que, no momento, tem outros times que são iguais ou melhores que o Náutico no campeonato", afirmou o capitão alvirrubro.

O Náutico tem compromisso marcado para enfrentar o Aparecidense-GO, fora de casa, no próximo sábado (13), às 19h, pela terceira rodada da Série C. Visando a partida, o capitão alvirrubro garantiu ainda que o treinador Dado Cavalcanti trabalha baseando-se na análise dos pontos fracos do advsersário e que o time está treinando para explorá-los.

"O Náutico tem uma estratégia montada para cada jogo. O Dado trabalha muito isso para podermos aproveitar os pontos fracos das outras equipes. Estamos analisando a Aparecidense e vimos que no último jogo eles perderam, mas fizeram uma partida muito justa contra o São Bernardo. Então sabemos que vai ser um ogo muito duro, mas que temos que nos concentrar para que o que aconteceu contra o Manaus não se repita e para que a gente conquiste a primeira vitória fora de casa na Série C", finalizou o capitão.

