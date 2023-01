A- A+

Futebol Victor Ferraz cita "reconstrução" no Náutico e diz que time pode surpreender em 2023 Lateral elogiou o técnico Dado Cavalcanti e destacou que confia no novo projeto do Timbu

O Náutico quer surpreender em 2023. Foi esse o termo que o lateral-direito Victor Ferraz utilizou para projetar a temporada do Timbu, que se inicia no sábado (7), diante do Central, no Lacerdão, na estreia do Campeonato Pernambucano. O jogador destacou o processo de reconstrução do elenco e a vontade que os novos atletas demonstraram nos amistosos.

“Tem sido um ano diferente, novo para mim. Participar de uma reconstrução grande é algo que não tinha passado na minha carreira. Nos meus últimos clubes, como Grêmio, Santos e Coritiba, era mantida uma base. Mas tem sido legal. Estamos trabalhando muito, com jogadores com fome de jogar e aparecer no cenário nacional. Espero que o Náutico consiga surpreender a todos”, afirmou, frisando uma crescente no clube que vai além do trabalho dentro de campo.

“Como um cara que nasceu aqui dentro, eu quero sempre o melhor do clube. Fujo de respostas clichês, falo o que precisa ser falado. Tenho visto uma melhora significativa na estrutura, na organização, nas condutas e regras. O Náutico se profissionalizou mais. O torcedor é paixão e quer resultados e, quando não vem, ele pode achar que isso não serve. Mas serve, sim. A mudança começa por isso. Pode ser que os resultados não venham imediatamente, mas a média, longo prazo, o clube cresce. Não colocaria minha cara aqui se continuasse do mesmo jeito. Isso também me fez ficar. Acreditar que o Náutico pode crescer como um projeto”, completou.

Na visão de Victor, os treinos e os amistosos perante o ASA/AL, mesmo sem vitória, serviram para demonstrar que o atual elenco está com “fome”.

“O Náutico tem feito contratações que o torcedor não conhece, mas são jogadores escolhidos a dedo, com muita vontade. Falei até a eles após o jogo em Arapiraca. O que me surpreendeu foi a vontade de todos. Era um amistoso, antes do Ano Novo. Já passei por jogos assim e normalmente é uma partida preguiçosa, mas o time estava com muita vontade, se jogando em bola e não tirando o pé em dividida. A cara do Náutico será essa, mais vibrante, além de propor o jogo. Será uma equipe de muito coração”, frisou.

“Precisamos surpreender. O time está em uma reconstrução. Precisamos dos resultados rapidamente porque os campeonatos pedem isso. Não penso ainda na Série C porque é algo lá na frente. Estou focado neste início. O Náutico é um clube que, em muitas oportunidades, começou com times desconhecidos e os jogadores deram resposta positiva. Talvez nosso maior ídolo (Kuki) aqui foi dessa maneira”, declarou.

Victor Ferraz é um dos remanescentes do Náutico, ao lado do técnico Dado Cavalcanti. A permanência do treinador, inclusive, foi decisiva para o jogador seguir nos Aflitos. “Dado é um cara preparado, estudioso e tem o grupo na mão. Cobra bastante e foi um dos principais pilares para que eu ficasse neste ano. Acho que o Náutico acertou muito em mantê-lo aqui, assim como toda a comissão”, explicou.

Veja também

