A- A+

Futebol Victor Ferraz diz que Náutico não jogará mais pressionado por conta de premiação na Copa do Brasil "Não penso nisso. Se vai entrar R$ 1 milhão, R$ 900 mil, 500 mil...isso é coisa do clube. Como capitão da equipe, meus companheiros e eu pensamos em ganhar os jogos", disse o lateral

A premiação de R$ 900 mil em caso de avanço à segunda fase da Copa do Brasil é tema citado frequentemente para destacar a importância de um resultado positivo do Náutico nesta quarta (1º), contra o São Bernardo/SP, no Primeiro de Maio, na estreia do mata-mata nacional de 2023. Ainda que sem minimizar o aspecto financeiro, o lateral-direito Victor Ferraz reforçou que os atletas não entraram mais pressionados pelo fator extracampo da verba classificatória.

“Não penso nisso. Se vai entrar R$ 1 milhão, R$ 900 mil, 500 mil...isso é coisa do clube. Como capitão da equipe, meus companheiros e eu pensamos em ganhar os jogos. Se um vale R$ 900 mil e outro vale nada, isso não interessa. Quero ganhar todos”, afirmou o jogador.

Na visão do lateral, a cobrança por bons resultados no Náutico não é exclusividade de jogos eliminatórios com premiação em disputa.

“Se todos os jogos tivessem valendo R$ 1 milhão, melhor para o clube, mas o Náutico jogará mais pressionado por conta do prêmio? Não. Jogamos pressionados em todas as partidas. Estamos em um time grande do Nordeste. Temos que ganhar todas. A gente foi lá (no Ceará), com um time de jogadores que atuavam menos, enfrentar o Fortaleza, de Série A, que utilizou jogadores titulares como Pikachu, Crispim e Zé Welison. Perdemos e fomos pressionados. Não muda o fato de um jogo valer (dinheiro). O compromisso de ganhar é o mesmo”, pontuou.

Adversário do Náutico na Copa do Brasil, o São Bernardo atravessa boa fase, tendo derrotado equipes como Corinthians e São Paulo no Campeonato Paulista, sendo o atual vice-líder do Grupo D do torneio, atrás apenas do Palmeiras.

“Quando saiu o sorteio e deu Náutico contra São Bernardo, a gente viu que seria um confronto duro para os dois lados. Imagino que eles também pensam que será duro porque devem ter acompanhado nossos jogos, sabendo dos jogadores que temos aqui. Vimos outros adversários que poderíamos ter pegado (na primeira fase) e eles passaram de fase, eliminando clubes considerados maiores. Vejo esse nosso confronto como um dos mais parelhos”, declarou.

Basta ao Náutico um empate para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. No último ano em que participou da competição, em 2022, a equipe caiu na estreia, contra o Tocantinópolis, em derrota por 1x0.

Veja também

BLOG QUE GOLAÇO! Messi mereceu desbancar Mbappé?!