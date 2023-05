A- A+

Náutico Victor Ferraz espera "punição severa" para atletas envolvidos em esquema de apostas Capitão do Náutico afirmou que assunto tem sido conversado com frequência no vestiário

Assunto do momento no esporte brasileiro, a Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MPGO), que investiga possíveis manipulações em partidas das Séries A e B do ano passado, tem sido tema de conversa também nos vestiários dos clubes pernambucanos. Perguntado sobre o tópico em entrevista coletiva nesta quarta-feira (10), o lateral-direito do Náutico, Victor Ferraz, relatou o sentimento de tristeza a cada nome que é divulgado na mídia.

"Nós conversamos bastante, é o assunto do momento. Quando sai o nome de cada atleta novao: 'olha só, infelizemente quem caiu'. Há mais tristeza em comum pela falha, porque a gente sabe como é difícil se tornar jogador, alcançar o sonho. Aí, por uma falha, não vou nem falar desvio de caráter, é pego. Todo mundo erra, não estou passando pano, mas o sentimento é de tristeza. Atualizando as páginas e há sempre mais um", falou.

Contratado pelo Náutico para a temporada 2023, o zagueiro Paulo Miranda é um dos investigados pelo MPGO. À época, no entanto, o defensor atuava pelo Juventude e teria recebido R$ 10 mil pagos antecipadamente para receber um cartão amarelo contra o Goiás, mais R$ 50 mil após realizar o ato. De acordo com o capitão Victor Ferraz, independente dos envolvidos, caso comprovado, o caminho é uma punição severa.

"Só vejo uma solução, que é punição severa, como em qualquer coisa no âmbito geral. A impunidade, infelizmente, faz com que as pessoas encorajem. Não sou juiz de nada e nem dizendo que quem é acusado é culpado, mas se comprovado é isso. O ser humano só trabalha com medo da punição e acaba entrando na linha", salientou.

Questionado se a partir de agora terá uma pressão maior caso cometa faltas que gerem cartões amarelos, o camisa 2 do Timbu afirmou não estar preocupado com isso. "Para mim, não. Jogadores são seres humanos, cometem erros dentro e fora de campo. Os que cometeram fora precisam ser checados e punidos. Dentro de campo, eu nem penso nisso. A pressão é zero", enfatizou.

