MMA Victor Santos "Jon Jones" promete brilhar em mais uma edição do RXF, no Recife No dia 8 de dezembro, o atleta sobe ao octógono pelo Cinturão dos leves, em evento de MMA no Recife

O atleta de MMA Victor Santos, popularmente conhecido como Jon Jones, está pronto para deixar sua marca no RXF, no dia 8 de dezembro, no evento que será realizado no Me Confessando Bar, no bairro do Jordão. Ele vai encarar o cearense Deivid Rodrigues, valendo o cinturão dos leves (até 70kg), na luta principal da noirte.

Para o pernambucano, o duelo é uma oportunidade para mostrar todo o progresso alcançado junto ao time EDS Squad. "É uma oportunidade incrível de crescimento, e mal posso esperar para mostrar minha evolução no RXF. Estou confiante de que vamos surpreender no dia 8 de dezembro," declarou Victor.

Victor agora passa a integrar a equipe da EDS Squad, comandada pelo técnico Diego Veiga. O treinador, aliás, afirma que a chegada de Jon Jones ao time vem beneficiando toda a equipe, por conta da bagagem que o atleta trás de outras modalidades. "A vinda do Victor trouxe uma energia incrível para a equipe. Ele é um atleta dedicado e versátil, e sua experiência no Muay Thai adiciona uma dimensão única ao nosso treinamento. Estamos focados em aprimorar suas habilidades e estratégias para enfrentar o Rodrigues. Acreditamos que esta parceria resultará em uma performance excepcional no RXF." pontuou Diego Veiga.

Aos interessados, o RXF acontece dia 8 de dezembro, no Me confessando Bar, que fica localizado na Av. Centenário Alberto Santos Dumont, Nº 315, bairro do Jordão, Zona Sul do Recife. Os ingressos custam R$40,00 cadeira individual e R$200,00 mesa para quatro pessoas e já estão disponíveis nas lojas Esposende Calçados e no local do evento.

