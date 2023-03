Victor vê Náutico preparado para encarar ABC nas quartas do Nordestão

A- A+

Adversário do Náutico no jogo das quartas de final da Copa do Nordeste, domingo (26), no Frasqueirão, o ABC carrega uma invencibilidade de mais de um ano sem perder como mandante. Cenário que torna a missão alvirrubra, de olho na vaga das semifinais, ainda mais difícil, mas nada que tire a confiança do lateral-direito Victor Ferraz.



“Já passamos por todas as fases. Já viramos jogos, jogamos com um a mais, um a menos... Chegamos preparados. Tenho alguns amigos lá e sei da qualidade do ABC. Vamos tentar imprimir nosso ritmo e espero que a gente aproveite bem os pontos fracos deles para sair classificado”, afirmou.

A última derrota do ABC como mandante foi para o América/RN, por 2x1, no dia 23 de janeiro de 2022, pelo Campeonato Potiguar. De lá para cá, a equipe venceu 24 vezes e empatou outras oito atuando em seus domínios - somando também dois amistosos.



A última vitória do Náutico fora de casa diante do ABC foi pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, por 1x0. Depois, os clubes se encontraram nas edições de 2018 e 2019 da Série C, com triunfos por 2x0 para os potiguares.



O jogo, vale citar, terá apenas torcida única do ABC, por determinação dos órgãos de segurança do Rio Grande do Norte. O Náutico, porém, entrou com um pedido junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para conseguir a liberação também da torcida visitante.

