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VÔLEI Vídeo de Maique Reis a Bernardinho em jogo da seleção brasileira de vôlei viraliza nas redes sociais Episódio ocorreu no mês passado, em derrota do Brasil para a Ucrânia pela Liga das Nações, mas ganhou repercussão nesta semana

Um vídeo de uma discussão entre Bernardinho e o líbero Maique Reis em uma partida da seleção brasileira de vôlei pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) começou a viralizar nas redes sociais nesta quinta-feira (23).



No trecho, o técnico aparece questionando uma decisão do jogador, que argumenta e, no meio da fala, diz: “Ok. Relaxa. É minha”. Bernardinho responde na sequência com um palavrão demonstrando irritação.

A partida em questão foi a derrota do Brasil para a Ucrânia, há um mês, no dia 24 de junho. A seleção perdeu por 3 sets a 1. A discussão ocorreu no primeiro set, quando o time comandado por Bernardinho perdia por 7 a 4.



Que situação vive o grande Bernardinho...



O cara corrigindo a equipe e o maluco mete só um "relaxa"



Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/BoqGLEI6Um — Fut Prime (@FutPrimeBrasil) July 22, 2026



No último fim de semana, o Brasil foi eliminado da competição e ficou fora da fase final da Liga das Nações pela primeira vez na história. A equipe encerrou a primeira fase na nona colocação, somando sete vitórias, cinco derrotas e 19 pontos.



Internautas usaram o trecho viralizado para fazer comparações com gerações anteriores da seleção brasileira e criticaram a atual. Pontos como conquistas e postura foram levantados.



O último título de nível mundial conquistado pelo Brasil no vôlei masculino foi a Liga das Nações de 2021, em Rimini, na Itália. Em 2023, a seleção levou o ouro no Pan-Americano de Santiago.





Maique Reis, líbero da seleção brasileira de vôlei. Foto: FIVB / Divulgação

Outros internautas, porém, acusaram os críticos de homofobia velada. Maique Reis, líbero da seleção brasileira e do Vôlei Guarulhos, é gay atua como uma importante voz na luta contra o racismo e a homofobia no esporte.

Aos 29 anos, Maique é um dos principais líberos do vôlei brasileiro. O jogador chegou à seleção brasileira em 2018 e participou das conquistas da Copa do Mundo de 2019 e da Liga das Nações de 2021, além do vice-campeonato mundial de 2018.



Revelado pelo Minas, clube que defendeu por quase uma década, conquistou duas edições da Copa Brasil, em 2022 e 2025, e a medalha de prata no Mundial de Clubes de 2023, competição na qual foi eleito o melhor líbero.



Também premiado por três temporadas consecutivas como o melhor da posição na Superliga, Maique se tornou uma referência fora das quadras por sua atuação contra o racismo e a homofobia no esporte. Atualmente, defende o Vôlei Guarulhos, de São Paulo.

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