Vídeo de Ronaldo Fenômeno cambaleando na saída de restaurante em Ibiza viraliza

Um vídeo que circula nas redes sociais desde o fim de semana mostra o ex-jogador Ronaldo Nazário, o Fenômeno, deixando um restaurante em Ibiza, na Espanha, sendo amparado por amigos. Nas imagens, ele aparece com dificuldade para caminhar e é ajudado por duas pessoas até entrar em um carro.

A gravação rapidamente viralizou, com muitos internautas comentando o estado do ex-atacante. As imagens foram registradas durante a madrugada, após Ronaldo ter aproveitado a noite em um restaurante da ilha espanhola.

Veja vídeo:

"Parece que está doente", disse um internauta do X. "Desconfio levemente que ele bebeu alguma coisa", publicou outro. "A regra é clara, ganhou a Copa pode tomar todas que quiser".





O episódio ocorre em meio a um momento delicado do Real Valladolid, clube espanhol do qual Ronaldo é dono desde 2018. A equipe foi rebaixada da La Liga nesta temporada e está a 15 jogos sem vencer.

O vídeo coincide com a derrota do Valladolid por 2 x 1 para o Barcelona, no sábado (3), pelo Campeonato Espanhol. Antes do jogo, torcedores protestaram contra Ronaldo. Notas falsas de 500 euros foram distribuídas com o rosto do ex-jogador. Havia faixas no estádio José Zorrila contra a continuidade do brasileiro no comando da equipe.

