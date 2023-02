A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Vídeo: jogador se emociona com 'chuva de pelúcias' em estádio na Turquia; 'Vamos curar as feridas' Zagueiro do Besiktas, Tayyip Sanuc, chorou em campo durante a 'cerimônia' com arrecadações para crianças vítimas do terremoto no país

Os torcedores do clube de futebol turco Besiktas encheram o campo do time em Istambul com milhares de brinquedos de pelúcia para beneficiar as crianças afetadas pelo forte terremoto do último dia 6 durante a partida na noite deste domingo (26) contra o Antalyaspor. Tayyip Sanuc, zagueiro do Besiktas, se emocionou com o momento.

"Há coisas mais importantes do que o futebol. Estamos passando por momentos difíceis como país. Juntos vamos curar as feridas. Nossos torcedores realizaram um evento significativo e fiquei muito emocionado. Espero que nunca mais passemos por um desastre como esse", disse Sanuc, à BBC.

Ainda no domingo, o jogador compartilhou em seu Instagram algumas fotos que registraram o momento em que o entorno do campo ficou lotado de pelúcias.

Veja abaixo o vídeo do momento.

O Vodafone Park lotou com 40 mil torcedores, muitos dos quais atenderam ao pedido do clube para levar brinquedos ao estádio, em ação intitulada "Este brinquedo é meu amigo". A partida foi adiada em novembro devido a um ataque terrorista na rua Istiklal, ponto de referência de Istambul.

O jogo foi interrompido na marca de 4:17 para lembrar o terremoto devastador que atingiu a região sul da Turquia há três semanas. Os torcedores jogaram milhares de bichinhos de pelúcia e cachecóis no campo em um gesto de apoio às crianças afetadas pelo desastre.

Antes da iniciativa, os torcedores também prestaram homenagem às mais de 50 mil vítimas do terremoto na Turquia e na Síria, incluindo o ex-jogador do Chelsea Christian Atsu e o goleiro Ahmet Eyup Turkaslan, que jogaram na Turquia. Alguns jogadores começaram a chorar no campo durante a cerimônia.

Os brinquedos foram recolhidos por jogadores e funcionários e serão encaminhados às áreas atingidas e distribuídos às crianças impactadas pelo desastre.

