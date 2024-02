A- A+

hóquei Vídeo: jogadores de hóquei trocam socos durante partida; entenda regra que "permite" brigas Confusão ocorreu na partida entre New York Rangers e o Philadelphia Flyers, pela NHL

Dois jogadores da NHL (principal liga de hóquei dos Estados Unidos) protagonizaram uma troca de socos durante uma partida realizada neste sábado, entre New York Rangers e o Philadelphia Flyers. Apenas uma das publicações dos vídeos da cena acumula mais de cinco milhões de visualizações nas redes sociais e levantou novamente o debate sobre a regra da NHL que permite brigas entre atletas.

Nas imagens, Matt Rempe (do Rangers) e Nicolas Deslauriers (Flyers) se encaram enquanto a partida ainda estava sendo disputada. Em seguida, já retiram as luvas, chegam ao centro da quadra e começam uma intensa troca de socos, tudo observado por árbitros, pelos demais jogadores e por quem está na arquibancada.

A troca de agressões dura pouco mais de trinta segundos, até que os árbitros intervêm e separam os dois. A prática é permitida na competição, tendo inclusive normas a respeito.

A regra 46 da competição detalha as normas sobre o que pode e o que não pode ser feito durante a briga. Segundo o portal "The Playoffs", entre os diversos itens, um dos mais importantes aponta que a luta só pode ocorrer entre duas pessoas, sem interferência dos demais. Os árbitros entram em ação no momento em que o primeiro dos "lutadores" vai ao chão.

Embora permitida, a luta é passiva de punição, com os envolvidos recebendo uma punição de cinco minutos fora de jogo. Ainda segundo a publicação, a luta está tão vinculada ao jogo que os times, via de regra, têm um jogador específico para esse tipo de situação, um atleta “mais apto” ao confronto físico e que atua para desestabilizar o adversário.

Há inclusive um site que lista todas as lutas ocorridas durante a liga nacional de hóquei. Segundo o portal “Hockey Fights”, somente neste ano 76 brigas entre atletas foram identificadas.

