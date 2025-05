A- A+

MUNDO Vídeo mostra batida com 11 motos que matou dois pilotos durante corrida no Reino Unido Britânico Owen Jenner e neozelandês Shane Richardson não resistiram aos ferimentos

Um acidente envolvendo onze motocicletas deixou dois pilotos mortos e outro gravemente ferido durante uma etapa do campeonato britânico de Supersport na segunda-feira, anunciaram os organizadores em um comunicado.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da batida, na primeira volta do circuito de Oulton Park, em Cheshire, no Noroeste do Reino Unido.

️ HEARTBREAK AT OULTON PARK! Devastating 11-bike crash in British Superbikes support race claims two riders' lives. A bike bursts into flames, forcing race cancellation. #BSB #OultonPark #RacingTragedy

Source: RT pic.twitter.com/D8XOFUGQ4B — NewsDaily (@XNews24_7) May 6, 2025

O britânico Owen Jenner e o neozelandês Shane Richardson não resistiram aos ferimentos e morreram no acidente.

De acordo com o organizador da corrida, Motorsport Vision Racing (MSVR), Jenner, de 21 anos, morreu em consequência de um "traumatismo craniano catastrófico", enquanto Richardson, de 29, ficou "gravemente" ferido no peito e faleceu antes de chegar ao hospital.

Um terceiro piloto, o britânico Tom Tunstall, de 47 anos, também foi levado ao hospital com "ferimentos significativos nas costas e abdominais", disse a MSVR.





Owen Jenner e Shane Richardson morreram em acidente durante corrida no Reino Unido — Foto: British Superbikes

Cinco outros pilotos receberam tratamento com ferimentos leves, e apenas três saíram ilesos.

A corrida foi suspensa e o resto do programa foi cancelado. A British Supersport é uma categoria inferior à British Superbike, o campeonato britânico de referência para motocicletas de pista.

Veja também