Vídeo mostra discussão entre pai de Verstappen e chefão da F1 envolvido em escândalo sexual

Dia após dia, um novo conflito surgia em torno do chefe da equipe, Christian Horner, também prejudicado pelas declarações incendiárias de Jos Verstappen, pai do piloto tricampeão mundial Max. Com isso, o bunker de Milton Keynes entendeu que era hora colocar panos quentes na tensão dos bastidores. Nas últimas horas, soube-se que houve uma reunião em Dubai entre Horner e o empresário de Verstappen para tentar estancar o escândalo que escalou antes do início da temporada de Fórmula 1 de 2024 e se multiplicou após o primeiro Grande Prêmio, no Bahrein. Confria o vídeo.

| Jos Verstappen e Christian Horner tiveram uma discussão acesa no GP do Bahrein.



O ex-piloto Jos Verstappen, pai do atual tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, negou ter sido o responsável por vazar à imprensa mensagens de WhatsApp de cunho sexual supostamente escritas pelo chefão da Red Bull Racing, Christian Horner, a uma funcionária. Na última quarta-feira, a equipe austríaca anunciou que, após uma investigação interna, desconsiderou as denúncias. No entanto, a pressão contra Horner voltou a crescer a partir da divulgação das supostas mensagens.

Ao ser perguntado pelo Daily Mail sobre a origem das informações vazadas à imprensa, Jos Verstappen desmentiu qualquer envolvimento a respeito.

— Isso não faz sentido. Por que eu faria algo assim quando Max está tão bem aqui [na RBR]? — afirmou.

Desde o início da repercussão do caso, alguns meios de comunicação europeus, como o Bild e o Motorsport-Total, da Alemanha, mencionaram que por trás do escândalo de Horner estariam as mãos de Jos Verstappen. Uma relação tensa e vários curtos-circuitos nos últimos tempos seriam o combustível para o ex-piloto holandês alimentar o escândalo, segundo o portal que faz parte do conglomerado Motorsport Network.

"O fato de a história ter vazado na Holanda provavelmente não é uma coincidência... Nos bastidores da F1, havia rumores de que o relacionamento pessoal entre Horner e Jos Verstappen estava seriamente prejudicado", apontou a reportagem.

Os Verstappens construíram uma relação de amizade com Helmut Marko, conselheiro da Red Bull que durante 2023 teve alguns atritos com o chefe da equipe. São duas personalidades muito diferentes, cujas observações nem sempre estão focadas na mesma direção e que lutam pelo poder máximo dentro de uma estrutura que costuma mostrar o austríaco como o "vilão" na hora da tomada de decisões.

RBR 'vai explodir' se mantiver Horner, diz pai de Verstappen

Jos Verstappen afirmou que a Red Bull vai "explodir" se o chefe da equipe, embora inocentado das acusações de "comportamento inapropriado", for mantido no cargo.

— Existe uma tensão [na equipe] enquanto ele continuar — declarou Jos Verstappen ao Daily Mail, horas depois da vitória de seu filho no Grande Prêmio do Bahrein, no sábado, a primeira corrida da temporada. — A equipe corre o risco de se desintegrar. Não pode continuar assim. Vai explodir.

Jos Verstappen acrescentou que Horner "está se fazendo de vítima, quando ele é a causa dos problemas".

Enquanto várias escuderias denunciaram a falta de transparência durante essa investigação, Horner afirmou no dia seguinte que a união dentro da Red Bull era "mais forte do que nunca".

Mas pouco depois, um e-mail anônimo com mensagens de WhatsApp supostamente escritas por Horner foi enviado a jornalistas especializados em F1, dirigentes do esporte e inclusive equipes, o que reacendeu o caso.

O escândalo explodiu no início de fevereiro, em um primeiro artigo publicado pelo jornal holandês De Telegraaf.

Christian Horner, casado com a ex-Spice Girl Geri Halliwell, presente a seu lado no circuito de Sakhir durante o GP do Bahrein, nega desde o início do caso todas as acusações e se mostrou convencido após a corrida de que estava seguro em seu cargo.

— Um processo interno completo e longo foi realizado [por um advogado independente da Red Bull] e a suposta imputação foi rejeitada. Fim da história — disse Horner à imprensa no Bahrein.

