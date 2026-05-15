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COPA DO MUNDO Vídeo mostra emoção de goleiro do Lens ao descobrir convocação para a Copa de 2026 pela França Robin Risser será o terceiro nome da posição na seleção francesa

A convocação de Robin Risser para a Copa do Mundo FIFA 2026 emocionou não apenas o goleiro, mas também o RC Lens. O clube francês publicou nas redes sociais um vídeo mostrando a reação do jovem arqueiro ao descobrir que estava na lista final da seleção francesa comandada por Didier Deschamps.





Nas imagens divulgadas pelo Lens, Risser aparece visivelmente emocionado ao receber a notícia da convocação para o Mundial. Aos 20 anos, o goleiro será o terceiro nome da posição na França, ao lado de Mike Maignan e Brice Samba.

Veja vídeo:







A escolha surpreendeu parte da imprensa francesa, já que nomes mais experientes ou consolidados eram cotados para a vaga, como Alphonse Areola e Hugo Lloris. Outro concorrente forte era Lucas Chevalier, mas o goleiro perdeu espaço no Paris Saint-Germain e ainda sofreu com problemas físicos no fim da temporada.



Em entrevista coletiva, Deschamps explicou que o desempenho esportivo pesou diretamente na decisão e destacou a evolução do jovem goleiro do Lens.

— O principal critério é o esportivo. Robin fez uma grande temporada. Ele já tinha vindo treinar conosco anteriormente, quando estava na seleção sub-21, e deixou uma ótima impressão — afirmou o treinador da França.

Deschamps também revelou que Hugo Lloris sequer cogitou retornar à seleção para assumir a vaga de terceiro goleiro.

— Posso garantir que o próprio Hugo nunca pensou em ser candidato ao posto de número 3 — completou.

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