Vídeo mostra momento de acidente durante MotoGP na Espanha; piloto quebrou o pescoço
Álex Márquez foi levado às pressas ao hospital depois de forte colisão envolvendo Pedro Acosta e bandeira vermelha na corrida
O piloto Álex Márquez sofreu uma fratura no pescoço após um grave acidente durante o Grande Prêmio da Catalunha da MotoGP neste domingo. O espanhol de 30 anos foi levado às pressas para o hospital depois de uma colisão assustadora na metade da corrida.
O acidente aconteceu na 12ª das 24 voltas da prova, quando Márquez atingiu a traseira da moto de Pedro Acosta, que liderava a disputa no momento. Segundo relatos da transmissão internacional, a moto de Acosta perdeu potência repentinamente, deixando pouco espaço de reação para o piloto da equipe Gresini Racing.
Veja:
️ ALERTE INFO | Énorme CRASH impliquant Alex Márquez en course au Moto GP de Barcelone.— Cerfia (@CerfiaFR) May 17, 2026
La course a été interrompue et le drapeau rouge a été brandi. pic.twitter.com/EQsbu3VTrC
Após o contato, Álex Márquez perdeu completamente o controle da moto e saiu da pista em alta velocidade. Ao atingir uma lombada na área de escape de grama, a motocicleta foi lançada no ar e capotou violentamente.
O espanhol também foi arremessado, caiu com força no asfalto e deslizou pela pista enquanto os destroços da moto se espalhavam pelo circuito. Parte das peças atingiu inclusive Fabio Di Giannantonio, que vinha logo atrás e também acabou caindo.
Com a gravidade da cena, a direção de prova acionou imediatamente a bandeira vermelha para interromper a corrida e permitir o atendimento médico emergencial ao piloto espanhol.
Márquez recebeu os primeiros socorros ainda à beira da pista e permaneceu caído por alguns minutos antes de ser encaminhado ao hospital para exames mais detalhados. Posteriormente, foi confirmada a fratura no pescoço do piloto.