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EUA Vídeo mostra momento em que Tiger Woods diz à polícia que "falava com o presidente" após capotar SUV Imagens de câmera corporal registram abordagem após acidente; golfista responde a acusações por dirigir sob efeito de álcool

Imagens de câmera corporal divulgadas na quinta-feira mostram Tiger Woods dizendo a um policial, após capotar o próprio SUV na Flórida, que “estava falando com o presidente”. O vídeo foi obtido pelo Gabinete do Xerife do Condado de Martin.

As imagens registram Woods em uma área que aparenta ser uma trilha para caminhada e ciclismo em Jupiter Island. Ele se aproxima de um agente, que pede que permaneça próximo ao local do acidente.

O golfista passa pelo policial, coloca um celular no bolso do short e faz a afirmação. Não está claro a quem ele se referia.

JUST IN: Tiger Woods told law enforcement he was "just talking to the president" following his crash, newly released bodycam video shows. pic.twitter.com/TZ3VttJJS0 — Fox News (@FoxNews) April 2, 2026

Woods é amigo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e mantém relacionamento com Vanessa Trump, ex-esposa de Donald Trump Jr. Durante o primeiro mandato de Trump, o atleta recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil do país.

Questionado por repórteres, Trump afirmou:

— Sinto muito. Ele está com algumas dificuldades. Houve um acidente. Isso é tudo o que sei. É um amigo muito próximo meu.

Teste de sobriedade e acusações após o acidente

O vídeo também mostra Woods realizando testes de sobriedade no local. Durante um dos procedimentos, o agente orienta: “Lembre-se de manter as mãos ao lado do corpo. Não vou continuar lembrando você”.

Em seguida, o golfista executa um teste que envolve tocar o nariz com os olhos fechados.

Woods, de 50 anos, foi acusado de dirigir sob influência de álcool com danos materiais e de se recusar a realizar um teste de urina legalmente solicitado.

Ele se declarou inocente e pediu julgamento por júri.

Tratamento no exterior

Após o acidente, Woods disse à polícia que estava olhando o celular e tentando trocar a estação de rádio do veículo.

Ele atingiu uma caminhonete, o que fez seu carro girar 90 graus e tombar sobre o lado do motorista.

Segundo a dinâmica do acidente, uma Ford F-150 que rebocava um trailer reduziu a velocidade para entrar à direita em uma garagem.

Woods, que dirigia um Range Rover, entrou na pista contrária ao tentar contornar o veículo e colidiu com a parte traseira esquerda do trailer com o para-choque dianteiro direito. Após o impacto, perdeu o controle e o carro tombou.

Nenhum dos motoristas relatou ferimentos.

O atleta obteve autorização para viajar ao exterior em busca de “tratamento abrangente em regime de internação”, segundo petição apresentada na Flórida, alegando necessidade de privacidade.

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