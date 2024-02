A- A+

"CADÊ AS BOMBAS?" Vídeo mostra torcedores com camisa do Sport planejando atacar ônibus da torcida do Fortaleza Momento aconteceu antes do início da partida e não corresponde ao atentado contra os jogadores, que ocorreu depois do jogo

Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o momento em que torcedores vestidos com camisa do Sport planejavam atacar um ônibus com torcedores do Fortaleza na noite desta quarta-feira (21).



Segundo o torcedor rubro-negro que capturou o momento e publicou nas redes sociais, a ação foi antes da partida entre as equipes e não corresponde ao atentado que aconteceu ao veículo com a delegação do time cearense após o jogo, que deixou seis jogadores feridos.

No vídeo, é possível perceber, em meio ao congestionamento de veículos a caminho da Arena de Pernambuco, um grupo que circulava entre os carros. É possível ouvir gritos a procura de bombas: "É os caras (torcida do Fortaleza), p****, cadê as bombas, c******? Corre não, p****... Cadê as bombas? É os caras, p****. É agora, a hora é essa, p****!".

Na sequência, tiros podem ser ouvidos ao fundo para dispersar o grupo. Se tratava da Polícia Militar, que escoltava o ônibus com torcedores do Fortaleza. Horas mais tarde, a delegação com jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube sofreu o atentado.

Ataque a ônibus do Fortaleza

Ao todo, seis atletas do Fortaleza ficaram feridos no atentado. De acordo com relatos recebidos pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os autores do ato que já iniciou as investigações do caso, os autores do delito dispararam explosivos e pedras contra a delegação do time cearense, que estava voltando para o hotel quando foram surpreendidos pelo ataque.

Os atletas feridos foram goleiro João Ricardo, com um corte no supercílio, e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha também foram atingidos com estilhaços de vidro e tiverem que conter sangramentos. Todos passam bem e já receberam alta do hospital.

Na manhã desta quinta-feira, diversos clubes, como o Ceará, além do próprio Sport e o Fortaleza repudiaram as ações.

O Sport Club do Recife repudia veementemente os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Fortaleza Esporte Clube na saída da Arena de Pernambuco após a partida desta quarta-feira.



Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento… pic.twitter.com/pUH8mdgZJk — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 22, 2024

Veja também

jogador Neymar é criticado nas redes por vídeo fazendo musculação: "inimigo da execução"