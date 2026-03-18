Vídeo mostra reação de Neymar após não ser convocado para seleção brasileira: "Pô, Ancelotti. E eu?"
Atacante do Santos publicou um vídeo em seu canal no YouTube e incluiu o momento em que soube que não foi convocado
Fora da última convocação da seleção brasileira antes da Copa do Mundo, o atacante Neymar expôs sua chateação. Em seu canal no YouTube, o camisa 10 do Santos publicou um vídeo mostrando 48 horas de sua rotina, incluindo o momento em que soube que não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti.
Neymar assistiu a convocação pelo celular deitado em uma maca no CT do Santos, enquanto recebia massagem de um dos funcionários do clube. Após ver que não estava na lista, o atacante brincou, mas depois se mostrou triste por ter ficado de fora do último teste da seleção brasileira antes da Copa do Mundo, disputada em junho.
— Pô, Ancelotti. E eu? (risos). Saiu a convocação agora, não fui. Fico triste, óbvio, mas, estando lá ou não, sempre vou torcer para a seleção e está tudo certo. É seguir trabalhando e melhorando em tudo para estar preparado se pintar uma oportunidade — afirmou Neymar.
— Fiquei chateado, fico triste agora, mas é página virada. Amanhã é estar triste, mas trabalhar, treinar, jogar para estar preparado se pintar a oportunidade na Copa do Mundo — finalizou o camisa 10 do Santos.
Depois de deixar o CT do Santos, Neymar foi ao evento da Kings League, em São Paulo. Lá, o craque do Santos admitiu estar "chateado" e "triste" por não ter sido selecionado pelo italiano, mas manteve a confiança de que estará presente na lista final para a Copa do Mundo.
— Vou falar porque não dá para deixar em branco. Obviamente estou chateado e triste por não ter sido convocado, mas o foco continua dia após dia, treino após treino e jogo após jogo. Nós vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua — falou.
Assim como fez nas convocações anteriores, Ancelotti afirmou que Neymar ainda pode recuperar a vaga na seleção brasileira a tempo da Copa do Mundo. Para isso, porém, o atacante terá que estar "100%" fisicamente.
O treinador chegou a agendar uma ida a São Paulo, em Mirassol, para assistir ao time da cidade contra o Santos. No fim, a expectativa de ver Neymar em campo se transformou em frustração pela ausência do camisa 10 na partida. A comissão técnica do Santos e o estafe do craque brasileiro entenderam que era melhor preserva-lo antes do clássico contra o Corinthians, no último domingo.