A saída de Neymar do hotel em que o Santos estava concentrado para o jogo contra CRB, nesta quinta-feria, causou um alvoroço de fãs do atacante. A multidão, controlada por seguranças, derrubou as grades de proteção na frente do hotel enquanto o jogador acenava e apertava as mãos de algumas das pessoas.

O craque santista voltou a ser relacionado para uma partida pelo Peixe pela primeira vez em mais de um mês. O jogado estava com uma lesão na coxa esquerda, durante a partida entre Santos e Atlético-MG, pela 4ª rodada do Brasileirão, no dia 16 de abril.

Nem a grade aguentou o carinho da galera! pic.twitter.com/9PBz4iBo4d — Santos FC (@SantosFC) May 22, 2025





Brincando com a situação, o clube paulista compartilhou o momento e comentou: "nem a grade aguentou o carinho da galera", no X.

Neymar estará no banco de reservas da equipe. A partida de ida terminou empatada em 1 a 1.

A chegada do craque santista não foi diferente. O clube compartilhou o corredor de centenas de fãs feito dentro e fora do hotel para a recepção do jogador.

