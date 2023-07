Videocast Copa Delas estreia na tela da TV Brasil

A- A+

O videocast Copa Delas, da EBC/TV Brasil, estreia na próxima terça-feira (25), a partir das 14h30 (horário de Brasília), na tela da TV Brasil. O programa, que será exibido ao vivo, tem como proposta falar da Copa do Mundo de Futebol feminino, que começou no dia 20 de julho, na Austrália e na Nova Zelândia.



Inicialmente, o videocast, que é apresentado pela jornalista Marília Arrigoni, foi exibido apenas em plataformas de áudio e vídeo da Radioagência Nacional, em episódios que dissecaram os oito grupos do Mundial feminino.

“A ideia deste videocast é passar as informações sobre as 32 seleções que participarão da Copa de uma forma bem descontraída, mas também com um conteúdo embasado, com comentaristas que estudam e acompanham o futebol feminino”, revela Arrigoni.

No primeiro episódio do programa exibido na TV pública será exibido um balanço da primeira rodada da fase de grupos do Mundial feminino.

É possível ouvir os conteúdos anteriores do Copa Delas no Spotify ou assistir em vídeo pelo YouTube.

