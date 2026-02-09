A- A+

mundo Vietnã anuncia construção do maior estádio do mundo, com capacidade para 135 mil pessoas Projeto perto de Hanói faz parte de ofensiva de modernização do país e supera arenas da Coreia do Norte e do Marrocos

O Vietnã deu mais um passo em sua acelerada transformação econômica e urbana ao anunciar a construção do que será o maior estádio do planeta. Batizado de Trong Dong, o projeto terá capacidade para 135 mil espectadores — número muito acima dos maiores palcos esportivos existentes hoje.

A arena será construída nos arredores de Hanói, capital do país e principal polo turístico do norte vietnamita. Segundo as autoridades, a obra deve ser concluída em 2028 e foi pensada para receber grandes competições internacionais de futebol, além de eventos culturais de grande porte.

Arena supera em 20 mil lugares os maiores estádios atuais do mundo — Foto: Reprodução/X



Com o novo estádio, o Vietnã ultrapassará estruturas emblemáticas como o Estádio Rungrado Primeiro de Maio, na Coreia do Norte, e o Estádio Hassan II, em construção no Marrocos para a Copa do Mundo de 2030. Ambos têm capacidade estimada em cerca de 115 mil pessoas — aproximadamente 20 mil a menos do que o projeto vietnamita.





As imagens divulgadas pelas autoridades chamaram atenção pelo desenho arrojado. A forma do estádio remete ao dong son, um tambor tradicional que é símbolo da cultura vietnamita. Em uma das projeções oficiais, também aparece um segundo estádio de grande porte a poucos metros do complexo principal, indicando a criação de um novo polo esportivo e cultural.

Novo estádio vietnamita supera Rungrado e Hassan II e será o maior do planeta — Foto: Reprodução/X



O anúncio se soma a outros projetos estratégicos do país, governado pelo Partido Comunista e que mantém forte relação econômica com a China. Recentemente, o Vietnã confirmou a construção de uma rede ferroviária de alta velocidade ligando o norte ao sul do território, cujo planejamento e desenvolvimento ficarão a cargo das estatais espanholas Ineco e Renfe.

Veja também