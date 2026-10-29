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Basquete Encontro do Basquete Pernambucano terá homenagens e busca atrair novas gerações Evento será realizado na próxima segunda-feira (2), no Clube Português do Recife

O VIII Encontro do Basquete Pernambucano (EBP) será realizado na próxima segunda-feira (2), a partir das 13h, no Clube Português do Recife, no bairro das Graças. A programação contará com homenagens a ex-atletas, sorteio de brindes, apresentação musical e atividades de confraternização.

Além de reunir nomes que fizeram parte da história da modalidade no estado, o evento busca ampliar a participação de jovens e contribuir para o fortalecimento do basquete pernambucano. A entrada custa R$ 30.

Criado há dez anos por Núbio Gomes Vidal de Negreiros, o Encontro do Basquete Pernambucano reúne anualmente ex-atletas e jogadores em atividade do Clube Português, de outras agremiações esportivas, colégios, universidades e seleções de Pernambuco.

De acordo com o assessor de planejamento do encontro, Marcelo Jardim Simões, a intenção é ampliar o alcance do movimento e aproximar o público mais jovem. A proposta é fazer com que a iniciativa deixe de ser voltada somente aos veteranos e passe a envolver diferentes gerações do basquete.

“Esse evento é de veteranos, ex-atletas. A gente quer estender para todos os atletas. É um movimento, na verdade, para resgatar o basquete pernambucano e o basquete brasileiro, que está meio em baixa nos últimos 10, 15 anos”, afirmou.

Ainda segundo Simões, o encontro também busca estimular discussões sobre caminhos para o desenvolvimento da modalidade. Entre as perspectivas para os próximos anos estão a realização de atividades ao longo de todo o calendário, a aproximação com entidades esportivas e a apresentação de propostas a instituições públicas e representantes do basquete.

Homenagens e programação

Nesta edição serão homenageados Graça Ferreira e Rildo Accioly, ex-atletas reconhecidos pelos serviços prestados ao basquete pernambucano. Graça também integra a organização do encontro desde as primeiras edições, enquanto Rildo é apontado por Simões como uma liderança com atuação próxima às novas gerações e participação em projetos ligados à modalidade.

A programação inclui ainda sorteios de camisas e copos personalizados com a marca do evento, além de bolas de basquete. O artista Nego Thor será responsável pela apresentação musical, com repertório de samba clássico, samba de raiz e frevo.

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